Greissy Ortega salió del país el último 10 de julio con sus tres menores hijos en busca de nuevas oportunidades de trabajo para ella y su familia. Sin embargo, cinco días después, contó para las cámaras de “Amor y fuego” que había intentado cruzar la frontera de Estados Unidos y no iba a detenerse hasta lograrlo.

¿Dónde se encuentra Greissy Ortega?

Tras anunciar que intentó ingresar a los Estados Unidos sin documentación y fue deportada, Greissy Ortega logró cruzar la frontera. El último jueves 21 de junio, su hermana Milena Zárate, mediante sus historias de Instagram, confirmó la noticia y comentó que la colombiana está resguardada con los niños.

Por la tarde del viernes 22 de julio, en el programa “Amor y fuego”, el presentador habló del posible paradero de Greissy. “La hermana de Milena se la jugó y logró ingresar a los Estados Unidos. Al parecer, ella y sus hijos estarían en un albergue”, afirmó el popular ‘Peluchín’ al presentar la nota.

Rodrigo González y Gigi Mitri criticaron conducta de Greissy Ortega

Los conductores de “Amor y fuego” se mostraron desconcertados al indicar que la menor de los Ortega se encontraría indocumentada en el país norteamericano.

Gigi Mitri fue la primera en comentar su desacuerdo frente a la decisión de la colombiana. “Ellos tienen tres hijos y han puesto en riesgo la vida de unos niños, y, que yo sepa, a Milena le va bien. (…) Yo comprendo que quieren mejorar su futuro; sin embargo, pudieron haber trabajado; y, si se quieren ir a Estados Unidos, que lo hagan por la legal sin arriesgar a los niños. Hay gente que se muere intentándolo (…). No es la mejor forma”, comentó.

Por su parte, Rodrigo González exhortó a la población en general a no seguir ese ejemplo y recalcó que, a su parecer, la hermana de Milena no la pasaba tan mal en el Perú. “Lo lograron, pero no es aconsejable ni recomendable para nadie. Hay gente que realmente está en situaciones límites. No creo que Greissy se ajuste a ese grupo”, apuntó.