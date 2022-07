‘Chorri’ Palacios rompe su silencio tras ser infiel a su esposa por segunda vez: “No me escondo”

Magaly Medina empezó su programa comentando sobre el segundo ampay del ‘Chorri’ Palacios en menos de un mes y reveló que sus reporteros pudieron hablar con el exfutbolista. Aseguró estar “pagando su error”.

Y es que el embajador de la Federación Peruana de Fútbol fue visto saliendo de un hotel el pasado 13 de julio con una joven, quien afirma que el encuentro casual fue planeado por los dos.

“Cometí un error hermano, la estoy pagando, no te imaginas cómo. Lo único que quiero es que esto se calme”, fue la respuesta del ‘Chorri’ luego de que se le preguntara cómo va su relación con su esposa, Karla Quintana.

Magaly Medina habló con la joven captada junto a Roberto 'Chorri' Palacios en nuevo ampay. Foto: composición/ capturas de ATV

El ‘Chorri’ Palacios afirma ya haberse disculpado con su familia

Roberto Palacios precisó que ya conversó con su familia al respecto. “Yo no me escondo, yo asumí mi error, yo hablé con mi esposa, mis hijos y es lo importante, lo otro, las redes que se encargan de hacer daño, no importa”.

“Yo prefiero ya no hablar, no quiero darle más qué decir a esta gente, prefiero mantenerme al margen. No quiero tocar este tema porque perjudica a mi familia y lo que menos quiero es hacerlos sufrir (...) Jamás me voy a perdonar lo que he cometido” , agregó.

Cabe resaltar que “El bombardero” del Trome aseguró que Karla Quintana permitió que el exfutbolista siga viviendo en su casa, pero “nada de besitos, abrazos ni algo más”, sino que estarían conviviendo solo como amigos.

Magaly Medina no cree en palabras del ‘Chorri’ Palacios

¡Le dio con palo! Magaly Medina no le creyó ni una palabra de lo que dijo el ‘Chorri’ Palacios a sus reporteros, pues asegura que “su arrepentimiento es de boca para afuera porque sabe que siempre lo perdonan”.