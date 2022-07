Andrés Hurtado: ¿quién le puso su apodo ‘Chibolín’ y por qué rechaza que lo llamen así?

Las pantallas y Andrés Hurtado conforman una dupla difícil de sortear. Y es que la irreverencia del popular conductor lleva haciendo de las suyas durante largos años en la farándula nacional. Es precisamente el público quien no solo asocia su figura con los gustos caros y las obras sociales, sino también con un apodo que todavía hace eco: ‘Chibolín’.

El sobrenombre que lo posicionó como uno de los personajes más reconocidos del mundo humorístico es ahora un recuerdo que él prefiere mantener alejado. ¿A qué se debe?

Andrés Hurtado: ¿por qué le dicen ‘Chibolín’?

Durante una entrevista para la revista Cosas, la estrafalaria figura pública reveló cómo surgió y quién fue la persona que le puso su apodo ‘Chibolín’ cuando todavía era un niño.

Según relata, a la edad de 13 años abandonó sus estudios para poder trabajar y, tras pasar un casting para payasos, se unió al “Grupo El Principito”, de doña Bertha de León. Fue entonces que la cabeza de la compañía más grande de fiestas infantiles del país decidió otorgarle el apelativo de ‘Chibolín’.

Muchos años después se integró al elenco de “Risas y salsas” y decidió que conservaría su apodo. Entonces la opinión pública se familiarizó.

¿Por qué ya no le gusta el apodo ‘Chibolín’?

Cada vez que alguien lo llama ‘Chibolín’, Andrés Hurtado no duda en corregirlo y pedir que se refieran a él por su nombre real. Lo explicó durante una conversación para “Magaly TV, la firme”.

“Porque el mismo productor Guillermo Guille me humilló toda mi vida en televisión. Por eso detesto a ‘Chibolín’”, sostuvo.

Antes de esta confesión, la popular ‘Urraca’ estuvo como invitada en su programa y, cuando se refirió a él por su sobrenombre, Hurtado hizo hizo el pedido de ser llamado según su DNI.

“Perdón, Andrés. No puedo, pues. Uno tiene que cargar (su pasado). A mí me siguen diciendo ‘Urraca’ y no me molesto. Tú le debes mucho a tu personaje ‘Chibolín’, uno tiene que ser agradecido con su pasado, porque parte de lo que uno ha sido y es precisamente lo que es ahora”, indicó la presentadora de espectáculos entre risas.