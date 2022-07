Renzo Schuller reprende en vivo a Johanna San Miguel: “Tú te burlas, yo me siento orgulloso”

La gran semifinal de la edición de aniversario del programa “Esto es guerra” sigue generando repercusiones, puesto que, a la ya conocida rivalidad entre ‘combatientes’ y ‘guerreros’, se sumó un polémico altercado entre los conductores de dicho espacio, Renzo Schuller y Johanna San Miguel.

El también actor protagonizó un tenso momento al increpar a su compañera en la conducción del reality de competencia por bostezar mientras él felicitaba a los ‘combatientes’ por su desempeño.

“Felicito a los ‘combatientes’ y felicito también a los ‘guerreros’, así te burles, ‘chata’, porque eso no hacemos nosotros. Tú te burlas, yo no me burlo, yo me siento orgulloso por ambos equipos porque dieron un espectacular desempeño el día de ayer”, expresó Schuller visiblemente incómodo.

Las tensiones estuvieron a la hora de la jornada, ya que tras el altercado entre los presentadores. la llamada ‘Mamá leona’ se refirió a los ‘combatientes’, a quienes pidió no celebrar sin haber competido, a lo que el participante Facundo Gonzáles respondió categóricamente que su equipo es unido y se reunirán las ocasiones que crean conveniente.

Estos sucesos tuvieron lugar un día después de que los ‘guerreros’ lograran hacerse con la semifinal, luego de que Jota Benz les diera el punto de la victoria al derrotar a Gino Assereto en el circuito final.

Concluida la competición se fundieron en un emotivo abrazo demostrando que la rivalidad no trasciende al plano personal.