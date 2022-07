Rafael Cardozo encara a Rondón por presionarlo sobre su boda: “No tienes que opinar”

Rafael Cardozo y Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’, pasan uno de los mejores momentos de su relación tras comprometerse en enero del 2022 luego de más de 10 años de relación. Desde entonces, muchas preguntas relacionadas a la boda han surgido, especialmente la de una fecha para el esperado evento.

El jueves 21 de julio, el brasileño visitó el set de “En boca de todos” para dar detalles sobre la ceremonia y aclarar por qué aún no han podido decidir una fecha específica. No obstante, la insistencia de los conductores del programa no fue del agrado del chico reality.

¿Qué dijo Rafael Cardozo?

Todo inició con la directa pregunta que le hizo Ricardo Rondón a Rafael Cardozo. “Honestamente, ¿tú te vas a casar con Carol?”. Pese a que él se mostró bastante incómodo por la consulta, dijo que aún así respondería. “Es un poco ridícula tu pregunta, pero te voy a contestar”.

“Yo no tenía este sueño de casarme, pero cuando le regalé el anillo a Carol yo sentí algo distinto. Me emocioné un montón. De verdad, ahora sí quiero vivir esa experiencia y quiero hacer que ella viva esa experiencia”, expresó, para poner en contexto la situación actual de su relación.

Sin embargo, debido a que Tula y Rondón hacían las mismas interrogantes una y otra vez, el capitán de los ‘combatientes’ indicó que la fecha para su casamiento es algo que se debe arreglar en privado y que los demás no deberían opinar al respecto.

“Yo no te tengo que hablar a ti, yo le tengo que hablar a ella (…). Tú no tienes que opinar nada aquí. Yo no sé ni por qué te contesto”, fue el contundente mensaje que le dio a Rondón.

‘Cachaza’ revela que aún no hay fecha para su boda con Rafael

En una reciente entrevista, Carol Reali habló sobre los preparativos de su matrimonio con Rafael Cardozo y sorprendió al revelar que aún no han escogido fecha para que se realice el evento. Sin embargo, señaló que espera que su prometido acelere este proceso y así lleguen pronto al altar.

“Todavía no tenemos fecha porque queremos juntar a toda la familia, y es un poco complicado porque viven en Brasil, pero por ahí está. Todavía no hay fecha, pero me imagino que Rafael no se demorará mucho”, contó para Trome.

Carol Reali no dudó en lucir el anillo con el que Rafael Cardozo le propuso matrimonio. Foto: composición

Rafael Cardozo contento por su matrimonio con ‘Cachaza’

Rafael Cardozo está más que feliz desde que se comprometió con Carol Reali a inicios del 2022. De esta forma, manifiesta su emoción cada vez que habla sobre el tema y aseguró que ya está juntando el dinero necesario para que el evento salga a la perfección.

“Yo estoy ahorrando para el matrimonio, porque ese día todo tiene que salir muy bien” , contó para las cámaras de GV Producciones.