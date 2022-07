Natalia Salas ha venido compartiendo con sus seguidores de redes sociales varios de sus momentos más especiales como madre primeriza. Han pasado dos años desde la llegada de su bebé Leandro al mundo —fruto de su relación con Sergio Coloma— y, desde entonces, ha aprendido muchas cosas en su etapa de maternidad; sin embargo, recientemente reveló que no siempre se imaginó en esa faceta.

La actriz de 34 años dio a conocer en entrevista con la psicóloga Lizbeth Cueva, para su podcast “Todos sanamos”, que hubo una época de su vida en la que consideró no tener hijos nunca.

“Es bien loco, pero a mí la maternidad, o el llamado maternal, me llegó bien tarde. Yo no quería ser mamá. Crecí diciendo que iba a ser la tía borracha y chévere de mis sobrinos. La tía consentidora, la tía de los gatos . Es más, yo tengo cuatro gatos, porque así de decidida estaba en no tener hijos”, comentó en un inicio la exintegrante de “Al fondo hay sitio”.

¿Por qué Natalia Salas no quería tener hijos?

Al ser consultada sobre el motivo que la llevó a tomar esa radical decisión, Natalia Salas contó que la razón principal fue la gran responsabilidad que había cargado, con solo 9 años, cuando cuidaba de sus cuatro hermanos menores.

La actriz mantuvo una faceta maternal con sus consanguíneos, e incluso con sus propios progenitores, hasta su etapa de adulta.

“ Yo soy la mayor de cuatro hermanos, yo los cuidé desde muy chica, era la mamá de ellos . Era mucha responsabilidad, eran chibolos eléctricos, saludables, no me hacían caso, y yo lloraba y gritaba. ¡Qué responsabilidad! Fui niña y, al día siguiente, adulta. Nosotros como hermanos tenemos un vínculo bien cercano (...) Pero por eso no quería ser mamá, yo decía: ‘qué flojera’. A mí me gustaba salir y bailar”, precisó la intérprete.

Natalia Salas mantuvo relaciones amorosas tóxicas

En otro momento, la actriz relató que su idea de convertirse en madre cambió cuando conoció a su prometido Sergio Coloma, aunque primero tuvo que trabajar en los problemas emocionales que afloraron en ella desde su niñez.

“Tuve que cuidar y sanar mucho, yo venía de relaciones tóxicas. El patrón que yo conocía era el de una relación tóxica, la de mis padres. Entonces, uno repite ciclos sin querer. Es loco porque yo trataba a mis padres como si fueran mis hijos. ¿Sabes cuándo corté eso? Cuando me embaracé y les dije: ‘ustedes no son mis hijos’ . Fue un trabajo personal, de destetar a todo el mundo”, añadió.

Natalia Salas tras comprometerse con Sergio Coloma en Disneyland: “Fue perfecto”. Foto: captura Instagram

El romántico mensaje de Natalia a su pareja en su quinto aniversario

La actriz no pudo pasar por alto una fecha tan importante como su quinto aniversario con su pareja Sergio Coloma. Natalia estuvo alejada de las obras teatrales durante mucho tiempo y comentó que su novio llegó a su vida cuando lo más lo necesitaba.

“Media década. Decir que te amo queda corto. Tú llegaste a salvarme. A demostrarme que el amor bonito y completo existe. Al hacerme ver que el mundo es un lugar hermoso , donde se puede solo ser feliz y sonreír a diario”, se leía en el mensaje que le dedicó la intérprete al padre de su hijo.