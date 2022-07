Milena Zárate aliviada porque Greissy Ortega pudo llegar a EE. UU.: “Me volvió el alma”

Greissy Ortega pudo cruzar la frontera de Estados Unidos en calidad de indocumentada, así lo confirmó Milena Zárate en una entrevista. La modelo colombiana dijo estar aliviada porque su hermana tomó el camino más peligroso para vivir el sueño americano.

La joven estaba incomunicada hasta que el último 19 de julio, fecha en la que confirmó su llegada al país del norte. “ Ya está bien. Aún no está con su esposo, Ítalo, pero está segura. El camino es un proceso bastante larguito”, dijo a El Popular

“Al fin puedo respirar tranquila porque pasé noches con mucha angustia, de zozobra, de mucha preocupación, imaginándose uno lo peor”, agregó la influencer.

La hermana de Milena Zárate intentó cruzar la frontera junto con su familia. Foto: composición LR/Instagram/captura de Willax TV

Contó cómo se sintió estos días sabiendo que Greissy estaba arriesgando su vida por emigrar. “Recé mucho, cuando me llamó para contarme la noticia, estallé en llanto, las dos lloramos mucho. Me volvió el alma al cuerpo”, expresó.

¿Qué pensaba Milena Zárate del viaje de Greissy Ortega?

Luego de que Greissy Ortega confirmara que se encontraba en México a punto de cruzar la frontera estadounidense, Milena Zárate se pronunció y opinó sobre su decisión.

“A nosotros, como familia, lo único que nos queda es apoyarla, apoyar las decisiones, estemos de acuerdo o no. Hay muchas cosas en las que, honestamente, yo no estoy de acuerdo, pero no me queda más que apoyarla”, contó.

Greissy Ortega relata su experiencia cruzando la frontera

En declaraciones a “Amor y fuego”, Greissy Ortega dio detalles de su viaje para cruzar la frontera estadounidense. “Me estaba volviendo loca, yo duré un mes sin comer, no dormía, solamente lloraba, yo creo que mi cara lo dice todo”, relató.

“Todo ha subido, a mí no me alcanzaba el dinero (en Lima). Tengo tres bocas que alimentar, mi hija pide pañales, leche, todo. Entonces, era difícil, y yo dije: ‘No más, me voy’”, agregó sobre sus motivos de viajar.