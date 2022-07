No se guardó nada. La conductora de ATV, Magaly Medina, arremetió contra Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra por seguir estando casados pese a los evidentes conflictos de pareja que han tenido y a su posterior separación. Como se sabe, el actual alcalde de La Molina ha sido señalado por haberle sido infiel a Franco Ayllón con la modelo Jamila Dahabreh, ya que ella fue captada en un “ampay” con la autoridad edil.

Sofía Franco aseguró que cómo padres han mejorado su comunicación y se han dedicado en darle tiempo de calidad a su pequeño. Foto. Sofía Franco/ Instagram.

“Ella ahí en esa entrevista dice que siguen siendo esposos. ‘Seguimos casados’, pero por lo menos parece que llevan una mejor solución. Le preguntan por un divorcio y ella dice ‘Todo es un proceso’, eso dicen muchos”, indicó la también periodista y directora del espacio “Magaly TV la firme”.

“Ya no hay nada, para qué”

“No sé para qué sostienen una relación de todavía ser esposos y casados, cuando ya no hay nada en la relación. Realmente es cuestión de cada cual también”, prosiguió la conductora de espectáculos. Se sabe que Sofía Franco le hizo una advertencia a Jamila luego de difundido el ampay, donde la exhorta a que no hable de ella.

Álvaro Paz de la Barra ya no se oculta con Jamila Dahabreh. Foto: captura de ATV e Instagram/Álvaro Paz/Jamila Dahabreh

Magaly molesta con Paz de la Barra

La máxima figura de ATV también ha expresado su malestar porque ha recibido informaciones a través de su Chismefono de que el alcalde de La Molina habría estado hablando mal de ella, pero también de su esposo, Alfredo Zambrano, a quien el político habría llamado “pingüino”.

“No sé a quién se refiere, yo no conozco a ningún pingüino, a menos que él esté haciendo eco de gente que me tiene tanta cólera, rabia y envidia que quiere ponerle algún apelativo a mi esposo para así intentar disminuirlo; pero no lo pueden hacer, no lo podrán hacer”, declaró Medina con evidente malestar por lo sucedido. Hasta el momento, ni Paz de la Barra ni Dahabreh se han pronunciado, llegando esta última a decirle incómoda al equipo de LR+ que no va a contestar sobre el tema.