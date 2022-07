¿Cuánto ganaba Leslie Shaw por hacer comerciales para una conocida marca de cerveza?

Leslie Shaw es una de las pocas artistas peruanas de música urbana que ha logrado reconocimiento internacional, sin embargo, el camino que recorrió para llegar hasta donde está no ha sido fácil, y así lo recordó en una entrevista con el youtuber Carlos Orozco.

La intérprete de “Faldita” reveló que empezó a trabajar cuando tenía 13 años en diferentes rubros como el modelaje. Reveló que recibía jugosas cifras y que con ello pudo comprarse su primer auto.

Mencionó su paso por la marca cervecera Brahma, que ya no se encuentra en el mercado peruano. “Me pagaba muy bien”, comentó Leslie Shaw y precisó que su popularidad era tanta que no necesitaba hacer castings porque la “llamaban de frente”.

Leslie Shaw trabajó como imagen de una conocida marca cervecera. Foto: difusión

¿Cuánto ganaba Leslie Shaw al protagonizar comerciales?

El youtuber Carlos Orozco le preguntó cuánto dinero podía ganar realizando comerciales en aquella época, la respuesta de Leslie Shaw lo dejó atónito.

“Yo hacía calendarios, tenía 19 años. Por un comercial me pagaron como 10 mil dólares, por calendario 15 mil dólares” , mencionó y precisó cuál fue la compra más cara que hizo con ese dinero antes de cumplir la mayoría de edad.

“Me compré mi primer carro a los 16 años, no tenía (brevete) lo manejaba mi mamá. Literalmente le dije ‘te compré un carro, ahora eres mi chofer’ (risas)”, reveló Shaw.

PUEDES VER: Leslie Shaw revela que usó un DNI falso para cantar en casinos a los 13 años

Leslie Shaw se considera una mujer trabajadora y siempre ideando nuevos proyectos, por ello es que comenzó a trabajar desde los 13 años. “Hice mis primeras fotos en lencería de frente para el catálogo de ropa de Metro”.

Leslie Shaw recuerda el acoso sexual que vivió cuando trabaja como anfitriona

La artista nacional también trabajaba como anfitriona, cantando en un casino y bailando en discotecas en su adolescencia, sin embargo, en varios momentos se sintió intimidada por el acoso sexual.

“Me iba con el maquillaje chorreado al colegio, oliendo a cigarro. (El trabajo como anfitriona) era horrible”, dijo en un principio Leslie Shaw.

Leslie Shaw fue anfitriona y modelo en su adolescencia. Foto: difusión