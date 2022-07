Leslie Shaw adquirió su primer carro a los 16 años: “No tenía brevete; lo manejaba mi mamá”

Leslie Shaw es una de las artistas peruanas que tienen en su repertorio éxitos que han cruzado fronteras; sin embargo, la cantante no se hizo un nombre en la farándula local por su faceta como cantante. A lo largo de su vida, Leslie se desempeñó en varias labores que la ayudaron a ganar dinero.

En entrevista con el youtuber Carlos Orozco para el canal de YouTube de este, la intérprete de “Faldita” recordó el camino que tuvo que recorrer para llegar a donde está ahora. Leslie relató que empezó a trabajar como modelo a sus cortos 13 años y los numerosos ingresos que recibió con sus primeros trabajos le permitieron darse ciertos lujos, como adquirir su primer auto a los 16.

“Me compré mi primer carro a los 16 años. No tenía (brevete); lo manejaba mi mamá. Literalmente, le dije: ‘Te compré un carro, ahora eres mi chofer’”, contó entre risas la compositora.

¿Cuánto ganaba Leslie Shaw como imagen de Brahma?

En otro momento, Leslie mencionó cómo fue su paso como imagen de la reconocida marca de cervezas Brahma, la cual se retiró en el 2007 del mercado peruano. Carlos Orozco le consultó a la expareja de Mario Hart cuánto percibía haciendo comerciales en aquella época.

“Yo hacía calendarios, tenía 19 años. Por un comercial me pagaron como 10.000 dólares, por calendario 15.000 dólares”, precisó Leslie Shaw, lo cual dejó atónito a su entrevistador por las jugosas cifra mencionadas.

Leslie Shaw revela que sufrió acoso sexual

Además, la autora de “Poderes” se animó a contar que, cuando se desempeñaba como anfitriona y, posteriormente, como cantante de un casino y bailarina de discotecas en su etapa de adolescente, sufrió acoso sexual por parte de varios varones que asistían a los eventos que promocionaba.

“Me iba con el maquillaje todo chorreado al colegio y oliendo al cigarro”, señaló Leslie. “La chamba de anfitriona y tal debe ser bien jodida, mucho mañoso”, le recordó Carlos Orozco.

“(El trabajo como anfitriona) era horrible”, acotó la cantante. Fue ahí cuando Leslie contó un desafortunado incidente que tuvo que experimentar en el Motor Show. “Había momentos en los que no aguantaba y me iba al disal a encerrarme y decir ‘ya no quiero”. No es fácil, pero pagaban bien y por eso me aguantaba”, agregó.