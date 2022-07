Jazmín Pinedo expresa sus deseos de volver a enamorarse: “El amor es bonito”

Jazmín Pinedo deja atrás las polémicas con otros personajes de la farándula peruana y se enfoca en su trabajo como presentadora de América Televisión. De esta forma, en la última edición de su programa de espectáculos se animó a revelar algunos detalles de su vida privada y señaló que le gustaría darle otra oportunidad al amor.

Como se sabe, la popular ‘Chinita’ anunció su separación oficial con Gino Assereto en enero del 2020 después de varios años de relación y, desde entonces, no se le ha conocido a algún otro saliente formal.

¿Qué dijo Jazmín Pinedo?

Todo sucedió el jueves 21 de julio, luego de que Jazmín Pinedo y ‘Choca’ Mandros comentaran una escena de “Al fondo hay sitio” sobre Jaimito y Alessia. En medio de la conversación, el también productor puso nerviosa a su compañera al preguntarle si le gustaría volver a enamorarse.

Fue entonces que la ex chica reality se sinceró y empezó a hablar sobre su vida amorosa. Aunque en un principio no quiso responder la pregunta, segundos después dijo que por momentos se pone a pensar en que le gustaría darse otra oportunidad en el amor en el futuro.

“Cuando veo escenas de amor, como que sí me dan ganas de enamorarme. Es que el amor es bonito, señores (…). Es la época del mes en la que me encuentro. Ya me va a pasar”, explicó.

Jazmín Pinedo recuerda que no se casó con Gino Assereto

El lunes 18 de julio, ‘Choca’ Mandros y Jazmín Pinedo comenzaron su programa diario hablando de la romántica pedido de mano a Brunella Horna. En esta línea, la ‘Chinita’ recordó las veces que le propusieron matrimonio.

Además, se mostró un poco triste al mencionar que ella y Gino Assereto no pudieron llegar al altar pese a que el chico reality le pidió la mano hasta en dos oportunidades.