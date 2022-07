¿Quién es Javier Rojo, el influencer que reemplaza a Gino Pesaressi en “En boca de todos”?

Javier Rojo es el nuevo jale de “En boca de todos” y su incorporación al magazine de América TV ha sorprendido a los televidentes. El extranjero llega en reemplazo de Gino Pesaressi y, tras su aparición, los usuarios se preguntaron sobre su procedencia, carrera y cómo llegó a ser considerado por la producción. Aquí te lo contamos.

Gino Pesaressi habría sido separado de "En boca de todos". Foto: GLR

¿Quién es Javier Rojo y a qué se dedica?

Javier Rojo es natal de argentina y es asesor de imagen. Llegó a “En boca de todos” tras la salida de Gino Pesaressi por razones no aclaradas por América Televisión. Anteriormente, había sido invitado en el programa, pero, en esta temporada, lo hace como panelista oficial.

Sin embargo, él dice que no estará de manera permanente. “Estoy en proceso. Por ahora me han llamado como invitado. Me siento muy cómodo con ellos (compañeros) y la paso bien”, expresó durante un bloque del programa.

En el magazine, opina sobre los looks de los famosos del espectáculo nacional e internacional. De momento, no se sabe cuánto tiempo se quedará en el programa de entretenimiento.

Javier Rojo, argentino y asesor. Foto: captura/Instagram

Javier Rojo en Instagram

El personaje público cuenta con más de 136.000 seguidores en Instagram. Se describe como una persona que ayuda a personas y marcas a lograr sus objetivos cuando inician un emprendimiento.

En sus publicaciones, comparte tips sobre estilos y looks. Además, brinda consejos para vestir bien. Del mismo modo, muestra instantáneas de los lugares que ha visitado en los últimos años.

Javier Rojo, el nuevo panelista de "En boca de todos" acompaña a Maju Mantilla, Tula Rodríguez y Ricardo Rondón. Foto: captura/Instagram

Javier Rojo pide a jóvenes estudiar antes de ser tiktokers

El panelista argentino de “En boca de todos” sorprendió con su opinión sobre el curso online de TikTok de María Pía Copello. Javier Rojo aconsejó a los jóvenes que prioricen sus estudios y tener en segundo plano convertirse en influencers.

“Yo ya estoy grande y los chicos primero que vayan a estudiar, después que hagan el curso de TikTok”, dijo la figura de modas.