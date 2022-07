La exmodelo Evelyn Vela, conocida por muchos como la ‘Reina del sur’, pasó un momento incómodo en la alfombra roja del American Circus, espectáculo que ella promociona, ya que fue abordada por un reportero del programa “Magaly TV, la firme”, quien le preguntó acerca del matrimonio a distancia que tiene con Valery Burga.

El reportero fue sarcástico con la figura televisiva, puesto que le preguntó si cabía la posibilidad de que ella invitara ‘virtualmente’ a su esposo a la función del circo a través de una videollamada para que pueda ser testigo del evento. Como se recuerda, Vela ya tuvo entredichos con programas de espectáculos en el pasado, debido a que hace unos meses protagonizó un ampay. En ese momento, se la vinculó con un joven que en realidad es su hijo.

Magaly Medina asegura que Evelyn Vela y su esposo solo han pasado 55 días juntos desde que se casaron. Foto: composición LR/ATV/Instagram

“¿Qué les importa?”

“Me parece tan sonsa la pregunta que me estás haciendo, me parece irónico, no tiene nada que ver (...) Así tenga la relación, ¿a ustedes qué les importa?, si yo soy feliz a mi manera”, respondió la conocida figura mediática, con evidentes signos de incomodidad.

Por otro lado, aseguró confiar en su esposo y lanzó un comentario hacia el reportero que la cuestionó: “Si ustedes son el colchón mío, imagínense”, expresó. Como se sabe, Vela y su esposo llevan más de un año de casados.

Evelyn Vela asegura que Magaly no conoce qué pasa en su matrimonio con Valery Burga. Foto: composición LR/Evelyn Vela/Magaly Medina/Instagram

Magaly critica a Evelyn

“Después ella misma se dio cuenta y dijo que era irónico, es ironía, pero la ironía a veces molesta más. Hay que saber salir bien, sin molestarse, porque el que se pica pierde en este negocio”, señaló la presentadora de ATV tras mostrar el video de las declaraciones de Evelyn.