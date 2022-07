Ángelo Fukuy revela cómo nació su cercana amistad con Dayanita

Pocos sabían sobre la gran amistad que mantienen Ángelo Fukuy y Dayanita, la cual se ha conservado con el pasar de los años. Por ello, ante la curiosidad de todos sus seguidores, el cantante reveló detalles de cómo nació este vínculo entre ambos.

Según contó el cumbiambero, este cariño inició cuando él, y la orquesta para la que trabajaba en ese momento, se presentó en un programa cómico del que era parte la carismática integrante de “JB en ATV”.

¿Cómo se conocieron?

El intérprete detalló que conoció a la querida Dayanita en una presentación que realizó en un famoso programa de TV: “Es mi amiga. Nos conocimos cuando fuimos con el grupo a presentarnos al canal donde ella trabajaba”, contó en una entrevista para Trome.

Asimismo, explicó que la amistad entre ellos surgió cuando la defendió de un incómodo momento que le hicieron pasar a la actriz cómica.

“Un amigo de la orquesta quiso vacilarla, de verdad, no era algo feo lo que le decía, pero pensé que a ella le podía incomodar y lo paré. Lo frené: ‘Papi, no hagas esas bromas’ y ella reaccionó agradecida y me abrazó. Desde ese momento somos grandes amigos ”, explicó.

Dayanita y Ángelo Fukuy mantienen una linda amistad. Foto: Dayanita / Instagram

Angelo Fukuy regresa a su pueblo y recuerda a su abuela

El viernes 8 de julio, Angelo Fukuy estuvo como invitado en el programa “En boca de todos” y protagonizó un conmovedor momento al recordar un episodio de su vida. El cumbiambero regresó a su pueblo de Chiquitoy en Trujillo, donde presentó algunos atractivos del lugar. Sin embargo, al ver el informe, contó que durante su niñez acompañaba a su abuela a vender tamales.

“Ahí vi una foto que me agarró el corazón, porque mi abuelita Lidia vendía sus tamales y sus papas rellenas en el cine y yo la acompañaba. Eso siempre lo voy a llevar conmigo, ella ahora está en el cielo”, recordó entre lágrimas.