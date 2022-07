Vania Bludau y Mario Irivarren quieren superar el enfrentamiento que protagonizaron cuando la modelo lo acusó públicamente de maltrato físico y psicológico. Luego de dos meses del escándalo, la exchica reality regresó a la capital y se pronunció sobre su expareja. Por su parte, Mario confesó haber dejado atrás su pasado y estar enfocado en su presente.

Vania Bludau en Lima

Vania Bludau regresó hace unos días al Perú y recordó a Mario Irivarren. En su cuenta de Instagram, una fan le preguntó sobre los chats que publicó de su expareja, y ella aseguró que a pesar de que él nunca los aclaró, en la actualidad ya no le importa.

Por su parte, el empresario también se pronunció y prefirió guardar silencio. “Le huyo al conflicto y mi postura siempre va ser en silencio, para mí ya es una etapa de mi vida que ya está cerrada y estoy enfocado en cosas nuevas, de mi pasado ya no tengo que hablar”, comentó para las cámaras de “Amor y fuego”.

Mario Irivarren y Vania Bludau regresaron a Perú. Foto: composición LR/ Instagram/ @vaniabludau/@marioirivarren

Mario Iribarren sobre su último viaje a Europa

En la última semana, Mario Iribarren recorrió varias ciudades entre Europa, México y Estados Unidos, e incluso visitó los mismos lugares que Vania, lo que creó especulaciones en sus seguidores.

“Yo fui a hacer un curso de buceo, pero nos invitaron a Tulum, no gasté casi nada de plata. Luego me fui a Miami porque unos amigos habían ido y el pasaje estaba barato”, comentó. “Ibiza es como Las Vegas, lo que pasa en Ibiza se queda en Ibiza”, expresó.

“En mis últimos días no tenía paz, no me sentía nunca tranquilo, vivía ansioso, vivía preocupado, nervioso, atormentándome por fantasmas del pasado, vivía preocupado por el futuro, pero hoy en día vivo mi presente, no pienso en el pasado y menos me preocupo por lo que aún no ha llegado”, puntualizó el empresario.