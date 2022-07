Rodrigo González sobre Ezio Oliva: “25.000 soles por ir a cantarte sus temas tontonetes”

¡No se guardó nada! Rodrigo González se sorprendió al conocer el monto que habría pagado Richard Acuña por contratar a Ezio Oliva para la pedida de mano de su novia Brunella Horna. Según Janet Barbosa, el hijo de César Acuña gastó 25.000 soles para escucharlo cantar en vivo en el íntimo evento. En el programa “Amor y fuego” del último martes 19 de julio, el conductor se burló de la suma de dinero que cobra el cantante.

Rodrigo González no pagaría por Ezio Oliva

El popular ‘Peluchín’ comentó sobre el compromiso de Brunella Horna y Richard Acuña, y arremetió contra Ezio Oliva afirmando que no pagaría por el cantante. Por su parte, Gigi Mitri consideró que el matrimonio de la conductora de “América hoy” superaría el de la exreina de belleza Natalie Vértiz.

“Esta boda va a ser más producida que la de Natalie Vértiz, pero no va a ser producida por ningún canal, sino por el propio Acuña, con su plata”, sostuvo.

“A mí lo que me parece increíble es que eso cobre el marido de la ‘mosca muerta’ y que haya quien se lo pague. ¿Eso cobra? ¿25.000 soles por ir a cantarte sus temas tontonetes ahí? Y encima que te habla de la ‘mosca muerta’ en la canción y encima pagarle, fuera de mi matrimonio”, comentó el presentador.

¿Cómo fue la pedida de mano de Brunella Horna?

La pedida de mano de Richard Acuña a Brunella Horna remeció la farándula local, ya que sucede tras cinco años de noviazgo y luego de que la modelo hablara sobre sus deseos por llegar al altar en reiteradas ocasiones.

Según reveló la propia Brunella, su novio la había invitado al cine y en complicidad con sus mejores amigas organizó la sorpresa, la que fue animada por el esposo de Karen Schwarz.

Brunella Horna despierta rumores de embarazo: “Sentí que me iba a desmayar”

Luego de la pedida de mano de Richard Acuña a Brunella Horna, la empresaria preocupó a sus seguidores al mostrarse mal de salud en sus historias de Instagram. El último martes 19 de julio la influencer contó que sentía algunos malestares y descartó tener COVID-19, ya que se había realizado dos pruebas pero el resultado fue negativo.

“Tuve que cancelar algunas cosas porque no jalaba, no podía dar un paso más, sentía que me iba a desmayar. Me pesan muchos los ojos, están super rojos”, expresó la ‘Baby Brune’.