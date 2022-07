¿Qué dijo Michelle Alexander sobre la boda de su hermano y Ethel Pozo?

Michelle Alexander se refirió acerca del próximo matrimonio que contraerá su hermano Julián Alexander y Ethel Pozo el 10 de septiembre. En ese sentido, la productora de teleseries no dudó en reconocer que la hija de Gisela Valcárcel es una buena mujer y le deseó felicidad en su boda.

Durante una reciente entrevista, la productora de “Luz de luna” fue consultada sobre la relación que lleva con la conductora de “América hoy”.

“Con Ethel no somos amigas, nos conocemos de ‘hola y chau’, hemos conversado algunas veces porque hemos coincidido en reuniones. Obviamente, sé quién es, sé que es una buena mujer, en el mejor sentido de la palabra, sé que es una buena madre, que ha sacado adelante a sus hijas, es una ‘mamá gallina’ absoluta y, además, sé que quiere mucho a mi hermano”, contó al diario Trome.

“Yo no tengo que bendecir a nadie, los dos son adultos (...). Yo estoy feliz porque él es feliz. Creo que él quiere a Ethel y Ethel lo quiere a él, y creo que van a formar una linda familia , que sean muy felices”, agregó la productora de TV.

Michelle Alexander señaló que su hermano no necesita su aprobación para casarse

Michelle Alexander también se refirió a los planes de matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander, pero consideró mejor no hablar de los comentarios de la presentadora de TV, quien dijo que pedirá un préstamo para su boda.

“Esas son tonterías, yo no me meto en esas cosas. Yo estoy feliz porque él es feliz. Como digo, que sean felices, no necesitan mi aprobación porque yo no soy la mamá ni nada, pero estoy muy contenta por ellos”, finalizó,