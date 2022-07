¿Qué condena recibiría Melissa Paredes de no cumplir con la orden de alejamiento hacia su hija?

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba siguen en el ojo de la tormenta por su situación legal en relación a la tenencia de su hija. Desde hace dos semanas, el Octavo Juzgado de Familia de Lima determinó que el futbolista no puede acercarse a la menor mientras duran las investigaciones del Ministerio Público. La pequeña quedó momentáneamente bajo la tutela que la abuela paterna, razón por la cual la modelo se encontraba en casa de la mamá del ‘Gato’.

Sin embargo, por la noche del martes 19 de julio, Magaly Medina mostró un documento en el que se indica que, al igual que el popular ‘Gato’, la actriz deberá mantener una distancia no menor a 100 metros de su hija, como medida de protección. Debido a esto, ella se encuentra residiendo con la madre de Cuba, distanciada de sus padres.

Melissa Paredes es impedida de acercase a su hija. Foto: captura de ATV

¿Qué determinó el Juzgado de Familia de Lima?

Según el documento leído por Magaly Medina, Melissa Paredes no solo no podrá acercarse a su hija, sino que también tendría que someterse a terapia psicológica obligatoria en el centro de salud más cercano a su domicilio. Además, no podrá exponer a la menor públicamente en medios de comunicación y tampoco en redes sociales. De lo contrario, la exconductora sería denunciada penalmente.

“Impedimento de acercamiento o proximidad de la denunciada Melissa Paredes hacia la niña en un radio de 100 metros de donde se encuentre. Se le prohíbe la exposición innecesaria de la menor en medios de prensa, medios de comunicación y redes sociales. Deberá someterse a una terapia psicológica obligatoria en el centro de salud estatal más cercano”, estableció el Poder Judicial en el documento que se presentó en la última edición de “Magaly, TV la firme”.

¿Cuál sería la condena que enfrentaría Melissa Paredes?

De no acatar la orden del Juzgado de Familia de Lima, Melissa Paredes podría ser denunciada penalmente por las autoridades y recibiría una condena de desacato a las clausulas establecidas.

“La prohibición por parte de la señora Melissa Paredes Rodríguez de todo tipo de actos que impliquen violencia familiar y demás formas de agresiones psicológicas , insultos, humillaciones, tildaciones, entre otros agravios que menoscaben la integrad física, psíquica y emocional, ya sea de esfera pública o privada, respetando la integridad física y psicológica y sexual de la menor; bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por resistencia y desobediencia a la autoridad ”, se lee en el documento difundido por Magaly Medina.

Según el artículo 368 del código penal peruano, la actriz podría ir a prisión entre seis meses a dos años si incumple con la orden de alejamiento.

“El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años. Cuando se desobedezca la orden de realizarse un análisis de sangre o de otros fluidos corporales que tenga por finalidad determinar el nivel, porcentaje o ingesta de alcohol, drogas tóxicas estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, la pena privativa de la libertad será no menor de seis meses ni mayor de cuatro años, o prestación de servicios comunitarios de 70 a 140 jornadas”, se precisa en la Carta Magna.