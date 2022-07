Melissa Paredes podría regresar a la televisión. La productora Michelle Alexander, reconocida por haber creado algunas de las novelas más famosas del país, no descartó volver a contar con la presencia de Melissa Paredes como la protagonista de una nueva producción suya.

Michelle Alexander no descarta volver a trabajar con Melissa Paredes

La productora Michelle Alexander dejó abierta la posibilidad de retomar labores con Melissa Paredes si es que ve en ella las capacidades necesarias para alguna próxima producción. Ambas ya trabajaron juntas en las novelas “Dos hermanas” y “Ojitos hechiceros”.

“Si es una buena actriz o actor, y creo tanto en su talento, y digamos que todas sus cualidades son perfectas para un personaje que yo tenga en alguna ficción, la llamaré”, sostuvo.

Asimismo, Alexander aclaró que ella no le ha cerrado las puertas a la actriz ni a ninguna otra persona: “Si quiere trabajar conmigo, trabaja; y si no quiere, se lo pierde —risas—, pero yo no le cierro las puertas a nadie”, aseguró en una entrevista a Trome.

Michelle Alexander espera que Melissa Paredes solucione sus problemas. Foto: composición LR/John Reyes/GLR/Melissa Paredes/Instagram

Michelle Alexander criticó a Melissa por batalla legal con Rodrigo Cuba

Pese a esta posibilidad, meses atrás, la productora Michelle Alexander se pronunció en redes sociales luego de que la madre de Melissa Paredes interviniera en la batalla legal que protagoniza la modelo y el futbolista Rodrigo Cuba por la tenencia de su hija.

En su cuenta de Instagram, la productora reprendió a la modelo por dejar que su progenitora aparezca en televisión para hablar sobre los asuntos legales de su hija. “ ¿Cómo vas a meter a tu madre en tus dimes y diretes?”, escribió. Minutos más tarde, publicó otro mensaje. “No sé por qué, pero me acordé del programa de Laura Bozzo”.