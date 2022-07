¿Qué fue de Yessenia Villanueva, la hija de Melcochita que emigró a Estados Unidos?

Una nueva vida. Yessenia Villanueva hace dos meses viajó a Estados Unidos en busca del sueño americano y lo está logrando. La hija de Melcochita, con base en su esfuerzo, dedicación y perseverancia, ha conseguido salir adelante y construir un futuro en EE. UU.

Sin embargo, no siempre la vida le sonrió a la engreída de Pablo Villanueva, también atravesó por momentos muy difíciles que la llevaron a severos cuadros de depresión. En esta nota te contamos acerca del gran cambio que ha dado Yessenia y cómo está logrando superarse en el país norteamericano.

Yessenia Villanueva triunfa en Estados Unidos

En el 2021, Yessenia Villanueva vivió el peor dolor en su vida: la muerte de su hijo. Tras ello, enfrentó una fuerte depresión que la orilló a pensar en el suicidio. Sin embargo, decidió darle un giro a su vida y empezar desde cero en Estados Unidos, por ello, ahora celebra todo lo que está logrando en Norteamérica, donde se desempeña en un restaurante de comida criolla y por las noches canta en una discoteca.

En un informe que presentó Magaly Medina, la menor de los Villanueva narró cómo decidió emigrar y empezar esta nueva vida.

“Nunca me avergoncé de vivir en una casa de esteras y madera, ni de trabajar como mototaxista, porque todo trabajo es honrado. Necesitaba un cambio en mi vida, por eso vine a los ‘yunaites’, donde ya me encuentro más estable y con muchas ganas de seguir creciendo”, explicó.

“ Estaba con muchas deudas, además no podía afrontar la muerte inesperada de mi hijo, que fue por un accidente de tránsito, por eso necesitaba nuevos rumbos y no me arrepiento de haber llegado a los Estados Unidos, porque me está yendo de maravilla”, agregó.

¿Cómo llegó Yessenia Villanueva a Estados Unidos?

Yessenia Villanueva explicó que logró emigrar a Estados Unidos gracias a la ayuda de su padre, Pablo Villanueva, quien se encargó de poner en regla sus documentos.

“Gracias a mi padre, que hizo mis documentos, y a mis hermanos Hussein y Susan estoy acá viviendo mi propio sueño americano. No se imaginan la felicidad que siento, por fin se acabaron mis penurias y lamentos, ahora a trabajar duro para salir adelante y también apoyar a mi nietecita en el Perú. Estoy abierta a realizar shows de comicidad y canto”, detalló.

Yessenia Villanueva perdió a su hijo en un accidente

En enero del 2021, Yessenia Villanueva vivió un desgarrador momento al perder a su hijo, quien falleció víctima de un accidente en moto en la antigua Panamericana Sur, en Lurín. El nieto de Melcochita, Jhordan Aguilera, dejó a una bebé de tres meses de nacida.

Yessenia Villanueva sufrió cuadros de depresión

Tras el lamentable episodio que vivió Yessenia Villanueva, en setiembre de ese mismo año enfrentó un cuadro de depresión, el cual alarmó a toda su familia, debido a que intentó suicidarse.

“Qué problema tendrá. Yo la apoyo a pesar que ya tiene 48 años. Sé que tiene su pareja, espero busque ayuda profesional, lo que ha hecho no es cosa de juego, que también piense en mí, su hijo y su nieto”, indicó Pablo Villanueva a los medios, bastante alarmado por lo sucedido.

Sin embargo, esa no fue la única vez que Yessenia intentó acabar con su vida. En el 2014, compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales.

“Queridos amigos, hoy decidí acabar con mi vida, tan solo espero que me recuerden como la chica que quiso salir adelante, pido perdón a Dios por ser cobarde, a mis hijos, a mi madre”, escribió Facebook.

