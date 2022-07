Mario Irivarren se encuentra en el centro de la polémica, luego de que se difundiera un video en redes sociales donde presuntamente se ve al exchico reality negándose a tomarse fotos con un grupo de niños.

Ante la lluvia de críticas en su contra, el modelo salió al frente y trató de aclarar el tema.

¿Por qué se dice que Mario ignoró a los menores de edad?

En el portal Instarándula se difundió un video en el que una seguidora acusó a Mario Irivarren de haber ignorado a un grupo de menores que esperaba tomarse una foto con él al percatarse que estaba en un circo de la capital.

En las imágenes se podía ver a una fila de niños mientras que Mario estaba respondiendo una llamada y miraba para otro lado.

“Había muchos niños esperándolo (a Mario) para tomarse foto en el break de la función y él se hacía el loco”, señaló la persona que grabó el video al portal Instarándula. “Después de un rato se paró para la foto, pero andaba con su teléfono en la oreja”, acotó.

Mario Irivarren se defiende

Tras enterarse de la situación, Mario Irivarren recurrió a sus redes sociales para aclarar el tema. “ A veces me sorprende lo mala onda que pueden ser algunas personas, como la señorita que grabó este video y que luego envió a todos los medios para hacerme quedar mal” , inició diciendo en su cuenta de Instagram.

Irivarren negó lo sucedido y aseguró que después de atender una llamada de su madre accedió a tomarse las fotografías con el grupo de niños, sin embargo, esto no fue expuesto en videos. “Terminé esa gestión y me tomé fotos con todas las personas que me pidieron, pero justo eso no vio ni grabó, qué conveniente...”.