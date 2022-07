Magaly felicita el éxito de Yessenia Villanueva en EE. UU.: “El trabajo nunca debe avergonzar”

Magaly Medina llenó de elogios a Yessenia Villanueva por el nuevo rumbo que ha tomado su vida al irse a Estados Unidos. La hija de Melcochita contó detalles sobre su vida en tierras norteamericanas. Como se recuerda, perdió a su hijo hace unos meses, por lo que decidió viajar para iniciar un nuevo camino.

De ese modo, mencionó que apostó por trabajar en una cevichería en Nueva Jersey, por ello, se llevó los aplausos de la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina halaga a Yessenia Villanueva

Frente al esfuerzo y dedicación que viene mostrando la hija de Pablo Villanueva, Magaly Medina felicitó su iniciativa y recordó cómo buscaba la forma de salir adelante cuando estaba en Perú.

“La hija de Melcochita siempre ha sido bastante ‘chambera’, trabajadora (...) acá la veíamos trabajando en su mototaxi, en el arenal. Vivía en una casa muy modesta (...) lamentablemente perdió a su hijo mayor, pero continuó”, dijo la figura de ATV tras mostrar el informe sobre la nueva vida de Yessenia Villanueva en Estados Unidos.

“Vende ceviches los fines de semana para los peruanos (...) se busca un futuro mejor (...) el trabajo nunca debe de avergonzar” , acotó la conductora de ATV. “Qué bueno, me da gusto”, agregó.

Yessenia Villanueva inició una nueva vida en Estados Unidos

“Estoy en Nueva Jersey. Gracias a Dios me va bien, estoy trabajando en la cocina de un restaurante peruano y también hago mis shows musicales. La gente me ha recibido muy bien, con mucho cariño, es que me hago querer”, contó en una entrevista con Trome recientemente.