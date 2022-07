Todos recordamos cuando vimos por primera vez a Josetty Hurtado en la televisión, allá por el año 1998, en una edición sabatina del talk show de Laura Bozzo. A los 10 años, la hija de Andrés Hurtado hacía una coreografía en la que expresaba sus sueños de ser artista. Tras 24 años, Josetty es toda una revelación, con mucho éxito en sus emprendimientos y acciones, y ha demostrado ser una influencer muy consumida en las redes sociales, con una vida llena de excentricidades.

Josetty Hurtado ha mostrado siempre su felicidad con su actual pareja, el deportista Jesse Davis. Foto: Josetty Hurtado/Facebook

En estos momentos, ella se encuentra en un noviazgo con el estadounidense Jesse Davis, con quien lleva ya cinco años de una relación amorosa. Ambos se conocieron en el 2016, y desde ese entonces no han dejado de expresar el amor que se tiene el uno con el otro. “Feliz aniversario de cinco años con mi amado novio Jesse Davis. Te amo tanto“, dijo la empresaria en las fotos que publicó en Instagram para celebrar su romance.

Josetty Hurtado tiene una relación con Jesse Davis hace 5 años. Foto: Josetty Hurtado/Instagram

¿Quién es Jesse Davis?

Jesse Davis es un instructor de fitness radicado en la ciudad de Los Ángeles, California. En el año 2017, su pareja, Josetty Hurtado, anunció la relación que ambos comenzaron. Los dos comparten una gran pasión por los deportes y les gusta tener un estilo de vida muy exigente y de alto estándar.

Andrés Hurtado contó que, con la debida preparación artística, Josetty Hurtado logró ocupar un papel en la serie "Mi amor, el wachimán". Foto: composición LR/captura Panamericana/Instagram

¿Qué dice Andrés Hurtado sobre la relación?

El presentador de “Porque hoy es sábado con Andrés”, Andrés Hurtado, conocido por muchos como ‘Chibolín’, hizo un comentario irónico acerca de la relación amorosa que tiene su hija Josetty Hurtado con el deportista Jesse Davis.

Andrés Hurtado dedica mensaje a Josetty Hurtado. Foto: Andrés Hurtado/ Instagram

“Sé que tienes enamorado, hijita Josetty, pero no para que me lo refriegues así. Ver esta foto me duele. Haré de cuenta que no tienes novio. ¡Sufro! Perdóname”, expresó el también comediante.