Grasse Becerra llora de emoción al revelar su embarazo: “Es un bebé arcoíris”

¡Más emocionada que nunca! Grasse Becerra sorprendió al visitar el set de “D’ Mañana” para compartir una tierna noticia. La modelo, quien hace poco pasó por una trágica situación médica, se animó a contar que está embarazada y cómo se siente sobre la llegada de un nuevo miembro a su familia.

Grasse será mamá después de 18 años

Entre lágrimas, Grasse Becerra emocionó a Karla Tarazona, ‘Metiche’ y Adriana Quevedo al contarles que estaba esperando un bebé. Luego de 18 años de haberse convertido en madre, la modelo que se presentó en “El valor de la verdad” señaló que esta noticia significa una luz de esperanza en su vida. Previamente, los doctores le habían informado que no sería sencillo para ella concebir nuevamente :

“Tengo 13 semanas, casi tres meses. Es un bebé arcoíris porque me dieron 50% de probabilidades de tener un bebé otra vez, pero Dios quiso que sí pasara y, de verdad, estoy feliz”, comentó.

Grasse Becerra había sufrido una pérdida

A inicios de este año, Grasse Becerra habló con un medio local sobre el terrible episodio que vivió en provincia: “Estoy en la clínica Pacífico, que es una de las mejores de Chiclayo, y la verdad que la he pasado mal, pero ya estoy mejorando. Me operaron de emergencia porque se me reventó una trompa de falopio por dos miomas que tenía y esto hizo que perdiera al bebé ”.

Más adelante, contó lo difícil que fue procesar el suceso para ella. “Ni enterada, supuestamente tenía como cuatro semanas, pero por los miomas y la hemorragia recién me enteré. Cuando el doctor vio mi vientre lleno de sangre me dijo: ‘Tengo que operarte ya’. Juro que aún sigo en shock”, señaló.

Grasse Becerra se encuentra internada en Chiclayo. Foto: GLR

¿Quién es Grasse Becerra?

Grasse Becerra es recordada por su carrera como modelo y haber ejercido de presentadora de televisión. Asimismo, resaltó al participar en el popular reality de Gisela Valcárcel: “El gran show”. La también bailarina de cumbia saltó a la fama en el espectáculo peruano tras hacerse pública su relación con el modelo Benjamín Lukovski. Asimismo, su participación en “El valor de la verdad” hizo que su popularidad incrementara.