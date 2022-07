Florcita asegura que su divorcio con Néstor Villanueva no procede porque escribieron mal su nombre

No puede cantar victoria. Cuando parecía que todo iba a su favor, Flor Polo nuevamente está atravesando por una situación complicada respecto a su divorcio con Néstor Villanueva. Hace unas semanas, la hija de Susy Díaz anunció por todo lo alto su próxima separación por la vía legal, ya que el padre de sus hijos había aceptado firmar dicha solicitud; sin embargo, no imaginó que se llevaría tremenda sorpresa.

Florcita contó que el documento no tiene validez, por lo que, legalmente, sigue siendo la esposa del cumbiambero.

¿Qué pasó?

Flor Polo explicó que un error en el documento hizo que la petición no proceda, por lo que tendrá que iniciar un nuevo proceso.

“Sí, se firmó un documento, pero no era mi nombre, decía Flor María de los Milagros, y es Flor de María de los Milagros, y por eso tenemos que volver a empezar de cero”, contó en el programa “Dilo fuerte”.

“Cuando mi abogado me dio la noticia, casi me voy para atrás, porque yo firmé un documento, pero no era yo (la que aparecía en el registro)”, agregó.

Florcita revela que cambió de abogado por el error

Frente a este grave error que no fue previsto por su abogada, Florcita aseguró que buscó a otra persona para iniciar nuevamente el trámite de divorcio.

“Antes, ella estaba asesorada por una colega que hizo una minuta para el divorcio convencional, pero mi defendida (Flor Polo) le hizo firmar el documento a Néstor en una banca, y ese no era el documento real, ahí también se equivocaron”, señaló el abogado actual de Flor Polo.

“Cada uno firmó por su lado, pero mi abogado me dijo: ‘Eso no sirve porque tu nombre está mal redactado’. ¿Por qué me pasan estas cosas? Pero ahora, con este nuevo abogado, ya todo está en manos de él”, añadió la animadora.