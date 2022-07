Edson Dávila: ¿qué estudió el popular ‘Giselo’ y cuánto ganaba en “El gran show”?

Edson Dávila, mejor conocido como ‘Giselo’, ha logrado robarse semana a semana el corazón de los televidentes con su picardía, irreverencia y sentido del humor. El muchacho que mejor imita a la ‘Señito’ se ha ido convirtiendo en pieza importante de la farándula peruana al conducir junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna uno de los programas de espectáculos más vistos del país.

Aunque su nombre está creciendo cada día más, Edson ha afirmado en múltiples ocasiones que nunca se le subirán lo humos porque tiene claro que lo que hace en televisión es un trabajo como cualquier otro. Descubre qué carrera estudió y cuánto ganaba como bailarín en “El gran show”.

¿Qué estudió Edson Dávila?

En una entrevista para el diario Trome, el popular ‘Giselo’ confesó que desde muy pequeño tuvo presente el arte en sus venas, por lo que al momento de escoger su carrera profesional optó por la actuación , aunque debido a la difícil situación económica que atravesaba no pudo ejercerla.

Edson Dávila es un talentoso bailarín y conductor de televisión. Foto: @edsondavila30/ Instagram

“Estudié actuación, también me gusta bailar, pero me dediqué a lo segundo porque era una forma de ganar dinero más rápido” , mencionó.

¿Cuánto ganaba ‘Giselo’ en “El gran show”?

A inicios de este año, Edson Dávila ofreció una entrevista al podcast “Por mi madre”, conducido por El Tobi y Dafonseka, donde reveló el monto que ganaba por bailar cada sábado en el “El gran show”. “Yo no trabajaba ahí todavía, pero me pagaban, por el sábado que iba a bailar, S/200 ″, dijo.

Inmediatamente, los conductores del programa le preguntaron: “¿Cuántas horas?”, a lo que ‘Giselo’ respondió que el monto era por su semana de ensayo y el show en vivo que realizaba. Su respuesta provocó la risa de El Tobi y Dafonseka.

Edson Dávila realiza una imitación muy divertida de Gisela Valcárcel. Foto: @edsondavila30/ Instagram

Frente a esto, Dávila reconoció que esta oportunidad en la televisión no la aceptó por dinero, sino para hacerse conocido. “Siempre le dije a mi mamá: ‘Mamá, esto no se trata de la plata, pero necesito que la gente poco a poco me vea’”, explicó.