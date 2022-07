Alejandra Baigorria anuncia su retiro definitivo de “Esto es guerra” tras sufrir una fuerte lesión

Alejandra Baigorria sorprendió a todos sus seguidores al dar un paso al costado en “Esto es guerra”. A través de sus redes sociales, la modelo anunció su renuncia al reality y explicó los motivos que la llevaron a tomar esta difícil decisión.

Como se recuerda, hace unos meses la empresaria sufrió una fuerte lesión al tobillo, por lo que tuvo que mantenerse alejada por un tiempo del programa de competencia; sin embargo, ello le trajo algunos otros problemas de salud que hoy la obligan a salir definitivamente del programa.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria?

Con un texto en sus historias de Instagram, Alejandra Baigorria explicó las razones por las que ha decidido salir definitivamente de “EEG”.

“Un mes y dos semanas me hicieron ver que hay ciclos que cerrar. Una rotura de tendón me sacó de esta etapa. Regresé porque pensé que podía, pero no. Es frustrante para mí y es difícil tomar esta decisión, pero no seguiré más en “EEG”. No me pude recuperar, no doy el nivel que se necesita y soy consciente de ello, como muchos lo dicen”, se lee al inicio.

“Fueron años maravillosos, pero cuando tu cuerpo te dice que no se puede, no se puede. Es doloroso llegar a casa y ver tu pie hinchado por el esfuerzo, un esfuerzo que no vale la pena”, agregó.

Alejandra Baigorria agradece el cariño de sus seguidores

Asimismo, se dirigió a todos aquellos que le han mostrado su respaldo en este proceso de recuperación y también a quienes le hicieron ver que su etapa en los realities ha llegado a su fin.

“Muchas gracias por el apoyo de todos, y gracias también a los que me hicieron dar cuenta de que debo dar un paso al costado. Discúlpenme si no pude ser lo que antes fui. Lamentablemente, hay lesiones que te sacan del juego de por vida”, finalizó.