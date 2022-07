Ruth Karina revela que se puso el ‘chip de la juventud’: “Quiero estar más activa”

Ruth Karina se colocó el ‘chip de la juventud’, más conocido como ‘rejuvchip’. De esta manera, la cantante de cumbia se sumó a la lista de mujeres de la farándula local que acuden a este procedimiento médico para mejorar su salud física. La artista nacional contó los motivos por los cuales decidió ponérselo y detalló parte de su experiencia.

Mencionó que se hace unas semanas se colocó el balón gástrico debido a que quiere bajar de peso. Además, se hizo un nuevo procedimiento. Este último viernes 15 de julio, le pusieron el mencionado chip.

¿Por qué Ruth Karina se puso el ‘rejuvchip’?

La cantante de “Siqui siqui” afirmó que, desde hace bastante tiempo, se siente cansada, sin energías. “Yo lo quería hacer desde hace tres años, pero como hubo la pandemia, no lo pude concretar”, expresó en una entrevista para El Popular.

“Solamente a mí me afecta un poco este clima que está muy fuerte. A raíz de eso, siempre atribuí a que por el clima da flojera... entonces me puse el chip porque me estaba sintiendo así; quiero que me de ánimo, pero en realidad es porque una quiere estar activa y a la gente le gusta verte siempre alegre. Esto me da una ayudita”, expresó.

Reveló qué fue lo que dijo el doctor sobre el proceso de cambio en su cuerpo. “Me han dicho dentro de 15 días o de repente 10, según mi organismo, se comenzará a sentir los cambios... Las actividades que tengo por el trabajo, todo es desgastante. Estoy de un lugar a otro, cantar y bailar también es un trabajo fuerte, más que todo por eso me lo puse”, agregó.

Ruth Karina se colocó el chip de la juventud. Foto: Ruth Karina/Instagram.

Ruth Karina habla sobre el balón gástrico

Además, Ruth Karina aseguró que bajó casi 13 kilos de peso gracias al balón gástrico , el cual se colocó en enero de este año. “Me falta 3 kilos para llegar a mi peso ideal. Estoy contenta, tranquila, he bajado de peso y estoy lista para seguir trabajando. Esta semana voy a viajar al extranjero por shows en Canadá y en Estados unidos”, sostuvo.