Rebeca Escribens a un mes de la muerte de su papá: “No he dejado de llorar un solo día”

Rebeca Escribens se enfrenta cada día con la tristeza que le dejó la partida de su padre, don Jorge, fallecido el 19 de junio. Ahora, un mes después, en sus historias más recientes en Instagram, escritas la madrugada del 19 de julio, la conductora de “América espectáculos” comparte con sus seguidores la soledad y pena que siente mientras agradece a sus progenitores por haber hecho de ella “una mujer valiente, decidida y guerrera”.

Rebeca Escribens: “No es fácil convivir con el dolor”

Rebeca Escribens inicia con dicha frase un extenso texto que en su primera parte relata cómo guardó en su interior el dolor por la muerte de su madre, Vicky, hace 22 años. “Tenía a mi hijo Diego chiquito con apenas 6 añitos (…) No podía darme el lujo de echarme a llorar”, cuenta.

En 2009, con el nacimiento de Tiago, su segundo hijo, sus emociones guardadas la sobrepasaron. “Se me cerró el pecho, me entró una angustia terrible, me faltaba el aire y solo quería tener a mi mamá al costado, pero ella ya no estaba y no iba a volver. Fue una noche donde lloré muchísimo”, dice.

“Recién estaba haciendo mi duelo y por tanto mi luto” , explica Rebeca Escribens.

Rebeca Escribens y su padre Don Jorge. Foto: Rebeca Escribens/Instagram

Rebeca Escribens: “Quiero recordar a mi padre con una sonrisa”

“No he dejado de llorar un solo día, en cualquier lugar, en cualquier momento”, escribe Rebeca Escribens por la muerte de su padre. “Hoy me permito transitar, incluso descalza, por el camino del dolor, de la pena, de la tristeza”, añade.

En ese sentido, la figura de América Televisión se mostró segura de que podrá sobreponerse a su dolor a su propio ritmo. “(Quiero) poder recordar a mi padre con una sonrisa llena de agradecimiento y sabiduría y no con tristeza”, resalta.