Brunella admite que su relación con Richard no fue color de rosa: “Hemos querido tirar la toalla”

Brunella Horna viene presumiendo su amor por Richard Acuña tras haber anunciado su compromiso en una íntima pedida de mano que tuvo lugar el último sábado 16 de julio. Pese a que hace varios meses la empresaria indicó que ya no le apetecía contraer nupcias con el hijo de César Acuña porque estaba más enfocada en sus proyectos personales, Brunella se encuentra más emocionada que nunca por el nuevo acontecimiento que ha cambiado el transcurso de su romance.

No obstante, como todo en la vida, nada es color de rosa y la conductora de “América hoy” lo sabe muy bien. Este martes 19 de julio, Brunella Horna relató a sus compañeros del magazine de espectáculos que al inicio de su romance con Richard Acuña, ella pensó que su unión no prosperaría.

Brunella Horna tuvo muchos obstáculos en su relación con Richard Acuña

“Soy muy feliz, estoy viviendo un momento de mucha felicidad, de lo que hemos soñado. En televisión no transmitimos o no contamos lo que realmente pasamos los dos, hemos hemos pasado momentos difíciles, como cualquier relación, no todo es perfecto”, comenzó diciendo la ‘Baby Brune’.

“ Tal vez en redes sociales ponemos solamente lo bonito, pero hemos pasado momentos duros, momentos donde hemos querido tirar la toalla , pero allí estuvo nuestro amor, donde luchamos, donde nuestra familia y amigos nos apoyaron”, agregó en otro momento muy conmovida por el presente que su pareja le hizo llegar al set de “América hoy”.

Pese a las dificultades y adversidades, Brunella y Richard pudieron sacar su relación a flote y ahora están a puertas de su casamiento. “Te amo (Richard Acuña), quiero que seas el amor de mi vida”, señaló Brunella al final de su pronunciamiento.

¿Cuánto dinero se gastó en la pedida de mano de Brunella Horna?

Rodrigo González y Gigi Mitre no se tardaron en comentar la sonada pedida de matrimonio de Richard Acuña a Brunella Horna. Ante las incógnitas sobre el evento que tuvo lugar en una sala de cine, una usuaria se comunicó con “Amor y fuego” para develar detalles de la planeación del suceso.