Vania Bludau regresa a Perú y anuncia closet sale antes de viajar a Estados Unidos: “Me mudé”

Vania Bludau sorprendió a sus fans al revelar que regresó a Perú, pero no por trabajo o pasar unas cortas vacaciones. La influencer aseguró que su retorno es para realizar un closet sale porque decidió vivir en Estados Unidos. Asimismo, la modelo mencionó que no puede llevarse todas sus cosas y, por ello, anunció que muchas de sus prendas podrán ser adquiridas por sus seguidores.

Mediante las historias de Instagram, la ex chica reality respondió las preguntas de los cibernautas y contó la razón de su retorno a suelo peruano. En su mensaje, la modelo aclaró que le falta poco para mudarse a Miami.

Influencer vivirá en Estados Unidos

La modelo sorprendió a sus seguidores, ya que en su comunicado se dirigió a las chicas para preguntarles qué día puede realizar su closet sale, pues admitió que muchas personalidades han hecho lo mismo. Sin embargo, ella lo realizará porque se irá muy pronto a Estados Unidos.

“Este mensaje va dirigido para las chicas, pues he visto que ha habido varios closet sale, y yo también quiero hacer uno . Es que de verdad, me mudé, tengo demasiadas cosas aquí en Lima que no me las puedo llevar , ya me deshice de unas, pero me quedan otras. Quería preguntarles cuándo les gustaría que lo haga”, señaló.

Vania Bludau asegura que Mario Irivarren no estaba en su futuro

Luego de su complicada relación amorosa con Mario Irivarren y que terminó en acusaciones de violencia física hacia el modelo, Vania Bludau respondió tajantemente a una cibernauta, quien la criticó por el fin de su romance con el ex chico reality. Ante ello, la influencer no dio mayor importancia a su expareja. “Si no me importó hablar de mi ex con el que me iba a casar, créeme que me importa cero alguien que no pintaba nada en mi vida o en mi futuro. Qué aburrido”, escribió.