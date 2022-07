Valery Revello confiesa nuevo detalle de su pasado amoroso relacionado con Sergio Peña

¡No se quedó callada! Valery Revello sigue sorprendiendo a sus fanáticos de las redes sociales con las revelaciones que hace de su vida amorosa, las cuales suelen involucrar a su expareja Sergio Peña. La modelo, quien había señalado por qué no quería hablar de su pasado con el seleccionado peruano, vuelve a ser el centro de atención al aclarar si ha sido infiel o no en el pasado.

¿Qué dijo Valery Revello sobre la infidelidad?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Valery Revello se animó a responder a las preguntas de sus seguidores bajo la dinámica de verdadero o falso.

Uno de los cibernautas aprovechó la ocasión para preguntarle a la influencer si es que, en alguna relación del pasado, incluido su matrimonio con Sergio Peña, había engañado a su pareja. “Falso, nunca he sido infiel” , fue la corta pero precisa respuesta de la joven.

Valery Revello señaló no haber sido infiel en sus relaciones pasadas. Foto: Instagram

Más adelante, la emprendedora mandó un mensaje extenso a los usuarios que compartieron sus dudas. En el texto, agradeció el cariño y apoyo que ha recibido desde sus plataformas tras separarse del futbolista:

“Gracias a todos por los mensajes tan hermosos que me mandan diariamente. Yo realmente los leo siempre. Agradezco mucho el amor que me transmiten tanto a mí como a mi bebita. Los últimos meses solo he recibido full amor y eso también me hace sentir tranquila. Sorry por no poder responderle a todos. Que tengan buena noche”.

Valery Revello agradeció el cariño de sus seguidores. Foto: Instagram

Valery Revello explica por qué se casó con Sergio Peña

En una transmisión en vivo que hizo desde sus plataformas, Valery Revello respondió a la pregunta de un usuario relacionada con por qué había decidido casarse muy joven con Sergio Peña: “Creo que me casé joven porque, aparte de que estaba muy enamorada, estaba embarazada y queríamos tener a nuestro bebé dentro del matrimonio. Así lo pensamos y así fue, tal cual”.