Johanna San Miguel a usuario que la insultó durante un en vivo: “Este hombre es un cobarde”

¡No se queda callada! Johanna San Miguel es conocida dentro del mundo del espectáculo por siempre defender su imagen y no dejarse intimidar por los detractores. Esto fue demostrado, una vez más, luego que la popular ‘Mamá leona’ arremetiera contra un seguidor que la insultó durante una transmisión en vivo.

Las imágenes fueron compartidas mediante el portal de Instarándula, gracias a que una seguidora de Samuel Suárez logró grabar el preciso momento en el que la también actriz expresó su molestia, pues asegura que no es la primera vez que presencia algo como eso.

¿Qué pasó en la transmisión?

Todo sucedió hace unos días mientras Johanna San Miguel conversaba con sus fanáticos en un vivo de Instagram. Fue entonces que la ‘Chata’ notó el comentario negativo de uno de los usuarios y, fiel a su estilo, se dirigió a la persona que la ofendió frente a cientos de internautas.

Sin embargo, no estuvo sola. Las otras personas conectadas al en vivo, le mostraron su apoyo y sentenciaron la actitud del usuario que la insultó. Asimismo, la conductora aprovechó para manifestar su incomodidad y lamentó que haya tenido que vivir una situación como esa.

“No me interesa ni un pepino. Exacto, este hombre es un cobarde , es un estúpido, un poco hombre. Qué vergüenza debe tener su mamá, me muero antes de ser su vieja. Qué roche debe tener su mamá. Pone pu**, le digo entra y encima no acepta, se va corriendo. Johanna me ha dicho para estar en su vivo”, dijo con indignación.

Johanna se va inesperadamente de “EEG” y preocupa a fans

El pasado martes 12 de julio, Johanna San Miguel inquietó a sus seguidores tras retirarse de imprevisto del programa en vivo de “Esto es guerra”. Aunque al inicio del reality estuvo al frente de la conducción, luego de unos cortes comerciales no se la volvió a ver al lado de Renzo Schuller.

No obstante, el expresentador de “Combate” pidió unos minutos a la producción para explicar por qué la expataclaun tuvo que abandonar el set en medio de la pausa.