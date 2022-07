Dalia Durán: así fue su debut con show de baile y desfile de lencería en discoteca

Dalia Durán continúa trabajando para sacar adelante a sus hijos, fruto de su relación con el cantante John Kelvin, quien está preso por maltrato y violación sexual contra ella. Esta vez, la cantante hizo su debut en los escenarios con un show erótico y desfile de lencería dentro de una discoteca. Con ello, marca el inicio de su incursión en el mundo artístico.

El show de Dalia Durán

En las imágenes que fueron difundidas por el programa “América hoy”, la extranjera aparece usando un traje color blanco, mientras es acompañada por un elenco de bailarines. Luego, realizó un desfile en ropa interior y se convirtió en animadora para convencer más al público.

Días antes, Dalia Durán había prometido que lanzaría su nuevo tema en ese espectáculo; sin embargo, eso no sucedió . “Hemos estado ensayando, no solo soy yo, somos un elenco completo. El día de hoy no voy a lanzar mi tema”, expresó.

Ethel Pozo crítica el show de Dalia Durán

Ethel Pozo se mostró en desacuerdo con la presentación de Dalia Durán. Para la conductora de “América hoy”, no era necesario que la cubana se deje tocar por el bailarín para sorprender al público.

“ Yo te veo en otra cosa, tú eres linda como modelo. Nadie tiene que estar tocándote. Es mi opinión personal. Puede hacer el show como el de Tilsa en ‘Las vengadoras’, que me miren, pero nada de estar tocando”, expresó la hija de Gisela Valcárcel.

Por su parte, la presentadora Janet Barboza opinó que a la modelo le falta más preparación para ofrecer un buen show. “Estaba guapísima. Pero le recomendaría, ensaya y ensaya, mañana, tarde y noche, porque no puedes terminar la coreografía después de la canción”, sostuvo.