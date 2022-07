Cielo Torres sobre la nueva canción de Yahaira: “Ella sabía que se arriesgaba a las críticas”

Con información de Gianella Aguirre / URPI-LR

Yahaira Plasencia con su última canción “La cantante”, estrenada el 1 de junio, generó diversas reacciones, incluida la del autor del tema, el panameño Rubén Blades. El más reciente comentario llega a través de la salsera Cielo Torres, quien, en conversación con La República, opinó sobre la posibilidad de sacar un tema con ‘La reina del totó’.

Cielo Torres: ¿Qué dijo de los audios de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia?

En una entrevista reciente con Carlos Orozco, Yahaira Plasencia aseguró que no recibió la ayuda de nadie para impulsar su carrera como solista. Sus declaraciones motivaron a que Magaly Medina expusiera los audios donde la intérprete de “Y le dije no” reconoce que Jefferson Farfán financió su orquesta.

Consultada al respecto, Cielo Torres resaltó que la autodenominada ‘Patrona’ “sigue trabajando y nunca dejó de trabajar”.

“Yo creo que, en la vida de cualquier persona, siempre vamos a encontrar personas que nos van a ayudar con amor. Si es con amor y de buena forma porque creen y confían en tu talento, no le veo absolutamente nada de malo” , señaló la conductora de “Domingos de fiesta”.

¿Qué dijo Cielo Torres sobre la nueva canción de Yahaira?

Cielo Torres confirmó que escuchó la reinterpretación que hizo Yahaira Plasencia del éxito de Héctor Lavoe, “El cantante”. “Es difícil porque es un clásico muy importante para la industria salsera”, señaló.

En esa línea, agregó: “Yo sé que ella sabía que se arriesgaba a las críticas”.

No obstante, Cielo Torres no respondió directamente si haría una colaboración con Yahaira Plasencia, y, por el contrario, afirmó: “A mí me gustaría hacer un featuring con las mujeres que estamos fuertes. Por ejemplo, Amy Gutiérrez, Kate Candela, Gaby Zambrano y Daniela Darcourt”.