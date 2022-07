‘Cachaza’ revela que aún no tiene fecha para su boda con Rafael Cardozo: “No se demorará mucho”

‘Cachaza’ se ha mostrado muy emocionada, ya que después de 11 años de relación con Rafael Cardozo, este le propuso matrimonio el 1 de enero de 2022 mientras celebraban Año Nuevo en un crucero por el Caribe. Sin embargo, la ex chica reality reveló que aún no han definido la fecha para su boda.

La brasileña aseguró que se encuentra muy entusiasmada por iniciar con los preparativos de su matrimonio. Aunque todavía no ha podido empezar con sus planes porque deben reunir a toda la familia que vive fuera de Perú, no está dispuesta a esperar demasiado tiempo para llegar al altar.

Matrimonio de ex chica reality con Rafael Cardozo no tiene fecha

La también influencer mencionó que tiene la esperanza de que su novio se apresure con la organización de la boda, pues se encuentran realizando otros proyectos como la construcción de su casa.

'Cachaza' y Rafael Cardozo desean tener a toda su familia en su matrimonio. Foto: Rafael Cardozo/Instagram

“Todavía no tenemos fecha porque queremos juntar a toda la familia, y es un poco complicado porque viven en Brasil, pero por ahí está. Todavía no hay fecha, pero me imagino que Rafael no se demorará mucho” , señaló a Trome. “También, estamos con la construcción de la casita de campo. Hay prioridades, y estamos tranquilos”, agregó.

¿'Cachaza’ le reclamó a Rafael Cardozo por no pedirle matrimonio?

En una de las ediciones del desaparecido programa “Mujeres al mando”, ‘Cachaza’ tuvo un enlace telefónico con el programa de Latina para responder algunas preguntas sobre su relación sentimental con Rafael Cardozo.

La modelo sorprendió a más de uno con el reclamo que le hizo a su pareja porque siempre le pone excusas para casarse. “Ya me tiene harta, ya le dije qué es lo que va a pasar. Todos los años me dice lo mismo, y en verdad ya me estoy cansando”, señaló.