Brunella Horna revela que no tenía planeado casarse con Richard Acuña: “Nunca lo hablamos”

Brunella Horna y Richard Acuña han acaparado los titulares de los medios de comunicación al anunciar su compromiso el sábado 16 de julio tras 5 años de relación. Siguiendo esta línea, la joven empresaria se presentó, como siempre, en el programa matutino que conduce y contó todo sobre este día tan especial.

De igual forma, dijo estar muy emocionada por este nuevo paso que ha dado con su ahora prometido, quien la llevó con ‘engaños’ a un cine para darle la sorpresa. Pese a ello, sorprendió a todos sus compañeros de canal al revelar que ella no tenía entre sus planes el casarse con el hijo de César Acuña.

Brunella Horna lució emocionada el anillo de compromiso con el que Richard Acuña le propuso matrimonio. Foto: Mario Arévalo/Instagram

Brunella Horna no esperaba que le propusieran matrimonio

Durante la última edición de “América hoy”, el lunes 18 de julio, Brunella Horna participó de una divertida secuencia en la que fue consultada por detalles no conocidos sobre su comentada pedida de mano con Richard Acuña.

Fue ahí donde le preguntaron si ya había perdido las esperanzas de comprometerse con el político, no obstante, la respuesta que dio causó asombro entre todos los presentes, pues afirmó que ellos nunca habían hablado sobre boda, por lo que ella no tenía entre sus planes el casarse.

“Era un tema que no conversábamos. Simplemente no estaba en nuestros proyectos, o al menos para mí. Era un tema que no se hablaba en la relación (...) nunca, no hablábamos de boda”, señaló la ex chica reality.

Asimismo, aclaró que ella jamás presionó a su pareja para que le proponga matrimonio, a pesar de lo que muchos han especulado. “Ustedes lo presionaban, yo no lo presionaba (...) realmente, no era un tema que conversemos con Richard. Yo estaba preocupada en otras cosas ”, explicó.

¿Cómo fue la pedida de mano?

Mediante redes sociales se compartieron diversas imágenes y videos de la inesperada pedida de mano que realizó Richard Acuña para Brunella Horna. Un cine fue el escenario escogido por el empresario para que se arrodille ante su amada y hacerle la tan esperada pregunta.

Familiares y amigos cercanos a la pareja asistieron a la celebración y posteriormente también a la fiesta de compromiso en la que Ezio Oliva se encargó de musicalizar el ambiente con sus mejores éxitos.