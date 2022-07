Brunella Horna presume su anillo de compromiso: “Sigo temblando, estoy en shock”

Brunella Horna se casará con Richard Acuña. El sábado 16 de julio, la pareja anunció su compromiso oficial después de cuatro años de relación amorosa. Este lunes 18, la modelo se presentó en el programa “América hoy”, donde expresó su felicidad y reveló algunos detalles de la pedida de mano.

Sin embargo, lo que llamó más la atención es que, por primera vez, la influencer presumió el anillo de compromiso que le entregó el excongresista. Las cámaras del magazine de América TV le hicieron un primer plano a la lujosa joya que mostró puesta en su mano.

Brunella Horna habla de su pedida de mano con Richard Acuña

La también empresaria afirmó que aún no puede creer que ya pertenezca a la fila de las mujeres comprometidas. “Me he sentido como una miss. Sigo temblando , ha sido un fin de semana con muchas emociones, todavía estoy en shock . Les voy a contar qué pasó el sábado en la tarde”, inició la ex chica reality de 26 años.

Reveló que Richard Acuña había comprado el costoso anillo en enero de 2022 . “Es increíble, lo tenía escondido desde hace tiempo... Lo tenía Nancy, la señora que trabaja en mi casa. Ella lo tenía guardado y todas mis amigas ya lo sabían. Ellas me preguntaban si yo me quería casar y yo decía que ‘no es algo en lo que piense ahora”, agregó.

Brunella Horna y Richard Acuña se comprometieron en una sala de cine

Brunella Horna contó que Richard Acuña le dijo que irían a ver la nueva película “Thor: Love and Thunder” en una sala de cine. Pero en medio de la función, la cinta se paralizó y los asistentes empezaron a quejarse. Lo que no sabía ella es que el público estaba conformado por sus familiares y amigos más cercanos.

“No somos fans de Thor. Fue por eso mi asombro, no me lo esperaba, ni siquiera sospechaba. En el cine estaba toda mi familia, amigos”, señaló.