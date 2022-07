Shirley Cherres se queda en OnlyFans, aunque revela: “Es momentáneo, mi prioridad son los estudios”

Revive de las cenizas como un ave fénix. Hace unos días, Shiley Cherres logró ganar el litigio por agresión sexual y psicológica a su expareja José Manuel Pando García, quien recibió 73 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Pese a que no se siente del todo conforme con la sanción para su agresor, la modelo ha hallado la calma, pues se hizo justicia por su caso.

Shirley estuvo sumida en un fuerte cuadro depresivo tras declararse víctima de violencia a la mujer en el 2020; sin embargo, pudo atravesar sus aflicciones con el apoyo de su familia y amigos, y halló la luz al final del túnel.

Ahora, la exporrista del Sport Boys está enfocada en sus proyectos laborales. Su auge en OnlyFans le permitió poder ahorrar dinero y pagarse su carrera de Gestión Pública, y además ya planea la reapertura de sus pollerías, ubicadas en el Cono Oeste de Lima.

En conversación con La República, la influencer habló sobre su permanencia en OnlyFans y emitió su opinión sobre el contenido explícito que ofrecen Xoana González y Fátima Segovia en la mencionada plataforma. También anunció su sorpresivo lanzamiento a la industria musical.

—Tus ganancias de OnlyFans te han permitido pagar tu carrera de Gestión Pública. ¿Siempre tuviste la intención de estudiar esta profesión?

—Claro. Lo que pasa es que yo soy licenciada en Negocios Internacionales. A raíz de que tuve un proceso judicial con mi expareja por agresión física y psicológica, entré en depresión. Me ayudó muchísimo mi psiquiatra. Ella me decía: ‘No dejes que te maten, que te quiten la vida. Te quitaron un tiempo, pero no toda la vida’.

Puse en práctica su consejo y fue ahí cuando me animé por estudiar Gestión Pública. Siempre me ha gustado, además, el tema de la política. Tenía muchas nociones de ello, ya que mi primer enamorado fue alcalde y luego diputado, pero quería estudiar más porque Gestión pública te enseña mucho sobre la política en el país y también lo que es historia del Perú.

Shirley Cherres no expondría a su pareja en OnlyFans. ¿Indirectas?

—Te ha ido muy bien en Onlyfans, pero diste a conocer a tus seguidores que tu estancia en la plataforma era temporal (hasta el 1 de julio); sin embargo, has continuado promocionando tu perfil. ¿Has contemplado quedarte más tiempo haciendo contenido?

—Creo que la gran mayoría de las peruanas que estamos en la página no hacemos desnudos. Incluso Leslie Shaw hace contenido bastante sexy, sensual, pero no llega a mostrar mucho. En cambio, si vemos a Xoana o Fátima Segovia, ellas realizan contenido fuerte, pornográfico.

Mis seguidores me pedían que hiciera lo mismo y yo les dije que, si seguían con eso, yo iba a cerrar mi OnlyFans. Así de simple, porque yo no estoy para eso. Sé cuál es mi límite.

Shirley Cherres se despide del OnlyFans para concentrarse en sus empresas. Foto: archivo/LR

A raíz de que les hice saber mi opinión sobre lo que ellos pedían, muchos de mis seguidores la han respetado porque obviamente no quieren que me vaya de la plataforma, que es el único lugar donde pueden verme sensual.

El hecho de que una persona vaya a suscribirse no significa que va a ver a la artista desnuda. Y si tuviera una pareja, no la expondría jamás en ese medio. Es más, dejé la página al aire dos semanas para tomarme mi tiempo en tomar mi decisión. Al final, decidí seguir, siempre y cuando respeten mis límites.

—¿Has tenido algún intercambio de palabras con alguna de ellas (Xoana González y Fátima Segovia) por no estar de acuerdo con el contenido que ellas hacen?

No, para nada. El hecho de que yo no lo haga (contenido explícito) y lo considere innecesario no significa que ellas deberían dejar de hacerlo. Cada quien tiene bien claro a dónde quiere llegar y qué es lo que quiere hacer con su vida.

Xoana González quiere grabar material con Fátima Segovia para OnlyFans. Foto: Instagram

Particularmente, mi mayor inversión siempre va a ser los estudios. Esto del OnlyFans es algo momentáneo. Al final, el dinero va y viene, como yo siempre digo. El tema es trabajar y sentirte bien, porque te estás ganando recompensas con tu esfuerzo.

Se prepara para reabrir sus pollerías y para lanzar disco

La pandemia por la COVID-19 afectó a las grandes y pequeñas empresas. Una de las tantas fue la pollería de Shirley Cherres, la cual lleva el nombre de Chicken Party. Shirley cuenta que tuvo que cerrar su negocio debido a que no le era rentable y tenía que pagar a sus empleados y la renta de sus locales, pues no eran propios.

La exporrista, Shirley Cherres es otro de los personajes de la farándula que también contrajo Covid-19. Foto: Shirley Cherres/Instagram

—¿Cómo te va con tu faceta de empresaria? Estás por reabrir tus locales de pollerías y un spa en Miraflores.

Justo antes de pandemia estaba por inaugurar el tercer local de mi pollería. Mi empresa, Chicken Party, tiene ocho años ya. Tomamos la difícil decisión de cerrar. Todas mis cosas las tengo ahora guardadas en un almacén. Han pasado dos años de pandemia, pero recién nos estamos reactivando y el volver a abrir mis locales se dará de a pocos.

También en esta pandemia estudié para hacer mi centro spa, para hacer los tratamientos faciales y corporales. Mis tres locales los reabro a fines de año. Hay que juntar la platita.

—Estás por lanzar un disco que incluye temas urbanos en versión salsa. ¿Cómo te está yendo con ese proyecto?

Todo el mundo está acostumbrado a verme a mí en las animaciones, bailar, hacer shows y todo eso. Ahora lo que estamos haciendo es implementar lo que yo doy en un escenario, el ser una artista completa. Animación, baile y conexión con el público.

Primero sacamos “Envolver” de Anitta, que es un viral. Después grabamos “Miénteme” de Tini y, por último, “Mala fama” de Danna Paola, que también es un hit total. Y me da gusto porque ambas artistas van a venir a Perú. Las canciones son de género salsa con timba; por ende, son súper bailables.

Este producto musical va a traer muchas críticas, pero, como siempre digo, las críticas constructivas son bienvenidas. Para fines de julio o quincena de agosto ya deberíamos tener todos los temas completos.

¿Shirley Cherres actuaría en “Al fondo hay sitio”?

Te estamos viendo en tu faceta de empresaria y artista, pero siempre has mencionado que has actuado en obras, en miniseries. ¿Si te dieran un papel importante en una teleserie, como “Al fondo hay sitio”, lo tomarías?

Creo que las series y novelas peruanas han marcado una tendencia muy importante en nuestro país. Muchas de ellas son en un horario estelar. Y sí, claro, me encantaría que se diera la oportunidad.

Los Gonzales emocionados tras ver su nueva casa en Las Lomas. Foto: América TV GO

Efraín Aguilar fue mi profesor de actuación, una persona maravillosa. Yo con él me gradué haciendo teatro y me costó mucho hacer el personaje de una ancianita de 83 años.

Recuerdo que, en ese entonces, Efraín me dijo: ‘Esta va a ser tu guía toda la vida porque donde vayas van a pedir a la chica sexy, la chica linda, pero el papel que tú has logrado significa a dónde tú quieres llegar y lo que tú quieras proyectar. Lo vas a conseguir’. Eso quedó en mí bien grabado.