Antes de que Brunella Horna estuviera con Richard Acuña, la modelo y conductora vivió un romance de 4 años con el empresario Renzo Costa. Aunque se veían felices, dicha experiencia se ha convertido para la trujillana en un mal recuerdo que prefiere olvidar en la actualidad. Repasa aquí cómo fue que el amor se volvió rechazo.

Uno de los detalles más llamativos de aquella relación era la diferencia de edad: Brunella tenía 16 años, mientras que Renzo era mayor por más de dos décadas. Para cuando se hicieron pareja, la influencer formaba parte del elenco del reality “Bienvenida la tarde” y su enamorado conducía su industria familiar de marroquinería (elaboración de artículos de cuero).

¿Cómo se conocieron Brunella Horna y Renzo Costa?

Brunella Horna reveló en una entrevista que conoció a Renzo Costa a través de las redes sociales. Ella tenía 16 años en aquel entonces, mientras que el empresario cumplía 40, a pesar que le dijo a la modelo que tenía 35.

“Yo le dije mi edad siempre, a mí no me gusta mentir (…) Lo que pasa es que comenzamos a hablar por Facebook, me pareció un chico superbueno, sabía muy poco de él (…) Yo sabía que él era mayor y él sabía que yo era chibola, pero no tanto. Ese día fuimos a comer y después en una discoteca me preguntó: ‘¿Cuántos años tienes?’. Entonces, le dije: ‘Bueno, tengo 16, ¿no te molesta no?’, y él puso una cara. Cuando le pregunté su edad, me dijo: ‘Luego te digo’”, comentó ‘Brune’.

“Al siguiente día, salimos a almorzar y tampoco quiso decirme su edad. Luego, cuando volví a Lima, sus amigos me dijeron que tenía 35 años. Pero después, cuando estaba en Chiclayo, salió una portada que decía: ‘El rey de los cueros cumple 40 años’ y casi me muero”, agregó la empresaria.

Respecto a la primera vez que se vieron en persona, Brunella comentó que Renzo llegó en un Porsche blanco y ella se sintió nerviosa al inicio, razón por la cual no tuvieron temas de conversación. No obstante, ganaron confianza con el tiempo y las conversaciones se volvieron más entretenidas, al punto que lo presentó ante sus amigos.

La diferencia de edades entre Brunella Horna y Renzo Costa era notoria. Foto: brunehorna / Instagram

¿Por qué Brunella Horna terminó su relación con Renzo Costa?

Al inicio, en 2017, Brunella Horna indicó que la convivencia entre ambos se hizo difícil por la diferencia de sus edades. “Él decidió terminar. (...) Convivíamos y comienzas a ver algunos defectos. La edad es algo que yo principalmente, decía que no me afecta, pero llega un punto que sí”, sostuvo.

Luego, en diciembre de 2021, la exchica reality detalló que Renzo Costa le fue infiel en varias ocasiones, con lo cual aparentemente este habría sido el principal motivo de la separación. “Me enteré porque lo ampayaban (…) Era otra Brunella, no me acuerdo”, expresó ante las cámaras de “América hoy”.

Brunella Horna dedicó la frase "Olvídate de mí" a Renzo Costa cuando terminaron su relación. Foto: brunehorna - renzocosta458 / Instagram

Brunella Horna llama “innombrable” a su expareja Renzo Costa

En el transcurso del programa, Ethel Pozo mencionó a Renzo Costa, lo cual causó cierta ‘incomodidad’ en Brunella. “Ni lo menciones, ¿no te digo que es el innombrable?”, respondió entre risas.

Tras ello, Janet Barboza preguntó a Brunella si saludaba al “innombrable” cuando lo veía. “La verdad que desde el día que terminé con él, no lo vi más. Nunca (estaría en el mismo programa con él), no gracias”, manifestó.

Brunella Horna recuerda su ruptura con el empresario Renzo Costa

En enero de 2022, Brunella Horna volvió a referirse a esta separación, esta vez en respuesta a una pregunta que le hicieron en Instagram: “¿Tú no cantas ‘Olvídate de mí'?” Ella contestó: “Es una etapa de mi vida que no quiero recordar. Pero @valepiazza me convenció de hacer este TikTok. Ahora me río y me doy cuenta que todo pasa por algo, hasta lo más triste. Ahora soy muy feliz”.

Publicación de Brunella Horna sobre su separación de Renzo Costa. Foto: brunehorna / Instagram

En una edición de mayo de 2022 del mencionado programa, ‘Brune’ mencionó cómo se sintió tras su ruptura con el empresario: “Les voy a decir la verdad y les voy a dar un consejo. Yo lloré, sufrí. En realidad, la pasé mal porque fue vergüenza pública. Pero ¿saben qué es lo mejor? Hice mis tiendas. Así que, de lo malo, al final va a venir algo bueno. No sufras más, bota al infeliz”.

¿Qué hizo Brunella Horna con las carteras que le regaló Renzo Costa?

En un programa de junio de “América hoy”, Brunella Horna reveló el destino de las carteras que le regaló Renzo Costa. Cuando Edson Dávila ‘Giselo’ le preguntó si las vendió, ella respondió: “Las regalé”.