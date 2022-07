Milena Zárate se pronunció sobre la situación que vive su hermana Greissy Ortega, quien está en México con sus hijos tratando de cruzar la frontera de Estados Unidos para encontrarse con su pareja. La modelo contó detalles de los últimos días de su familiar en Perú y la conversación que sostuvieron.

“Todos le dijimos que no lo haga. Es adulta, le puedo aconsejar, pero ya es su decisión, no es una niña. De hecho, se peleó conmigo por hacer las cosas a escondidas, sobre todo por los niños”, reveló la colombiana.

“ Hubiese preferido no saber nada de ella, de no saber su paradero, igual lo iba a hacer”, agregó en declaraciones a un medio local.

Milena Zárate habló de la situación actual de su hermana Greissy Ortega. Foto: composición Instagram/Milena Zárate/Willax TV

Milena Zárate apoya a su hermana Greyssi Ortega

No obstante, señaló que, pese a no estar de acuerdo con sus decisiones, la apoya. “Desde que se fue, no tengo paz, esperando noticias de que aparezca. Creo mucho en la virgencita de Guadalupe. Solo sé que estará bien ”, expresó.

Contó que están en comunicación constante. “Ella es libre de decir lo que quiera. Por mi lado, prefiero no decirlo porque es muy delicado. Al menos, sé que no está sola, está con mi hermano”, dijo a El Popular.

Además, explicó el por qué ella habría decidido establecerse en Estados Unidos. “La situación no está bien. Ella tomó la decisión porque tocó fondo y aquí era mucho más difícil sacar adelante a sus hijos”, resaltó.

Esposo de Greissy Ortega trabaja indocumentado en Estados Unidos

Ítalo Villaseca, esposo de Greyssi Ortega, se encuentra en Estados Unidos trabajando sin documentación desde mayo. Así lo dio a conocer el programa “Amor y fuego” en una de sus ediciones.

Greissy Ortega habló de la situación de su pareja en el país del norte en la charla con el programa. “Se fue por el lado irregular”, dijo.