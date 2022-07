Leonard León se luce con nuevo ‘retoquito’ y sorprende al mostrar su antes y después

Leonard León continúa con su vida pese a los problemas legales que aún mantiene con Karla Tarazona por la manutención de sus pequeños hijos y decidió someterse a un procedimiento estético en el rostro para reducir su apariencia de edad.

De acuerdo a las historias que compartió en redes sociales, el cantante se realizó un ‘retoquito’ en Arequipa. Esto con el fin de cambiar su aspecto físico y mostrar una imagen renovada en sus próximas presentaciones en vivo.

Cabe resaltar que, esta cirugía no le habría costado al artista, pues habría accedido a ella mediante un canje. Así lo deja entrever con las publicaciones que hace en Instagram, pues realiza un agradecimiento especial al doctor Marco Antonio Zegarra y promociona el centro estético que dirige dicho médico.

Leonard León. Foto: Jessica Merino / URPI-LR

¿Qué procedimiento se realizó?

Según el video publicado, Leonard León se hizo primero una liposucción de papada para disminuir la grasa en esa zona y perfilar su rostro. Adicionalmente, se habría hecho un procedimiento para reducir las marcas de ojeras que tiene debido al arduo trabajo que realiza como artista nacional.

En las imágenes presentadas se puede apreciar el antes y después del exintegrante del Grupo 5, en las cuales se visualizan mejor los resultados del cantante, quien sorprendió a sus seguidores con este inesperado cambio de imagen.

Leonard León mostró el cambio estético que se hizo en el rostro. Foto: composición Leonard León/Instagram

Karla Tarazona inicia proceso legal contra Leonard León

Los problemas entre Leonard León y Karla Tarazona no tienen cuándo acabar. A inicios de julio, la conductora de Panamericana TV declaró que había solicitado permiso para viajar al extranjero con sus hijos, no obstante, el cumbiambero no aceptó la propuesta.