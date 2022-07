Jazmín Pinedo: ¿qué estudió antes de ser conductora de televisión?

Jazmín Pinedo empezó en el mundo de la TV con el programa de concursos “Very verano” de América Televisión. En aquel momento, ella estuvo como modelo, pero otros canales la empezaron a llamar para que estuviera como presentadora.

Mientras tanto, la ‘Chinita’ tenía otra afición, el cual era realizar una carrera, aunque decidió ponerle una pausa.

¿Qué estudió Jazmín Pinedo?

Jesús Alzamora llevó a cabo una entrevista para su canal La Banca, en YouTube, en la que Jazmín Pinedo fue una de sus invitadas. En este video del 2021, la modelo reveló qué carrera estudió, la cual era Publicidad, pero esto fue antes de aparecer en la TV y llegar al éxito.

No obstante, la popular ‘Chinita’ mencionó que no pudo terminarlo, a pesar de que solo le faltaba un año y medio, ya que laboraba en la televisión y no contaba con tiempo.

Jazmín Pinedo dejó la televisión para retomar sus estudios

De igual manera, Jazmín declaró que decidió alejarse de la TV para volver a la universidad y terminar su carrera. “ Mi decisión de retirarme de la televisión este año, no lo he dicho antes, pero ahora lo digo. Dije: ‘Un ratito, necesito un tiempo’. No es lo mismo estudiar cuando tienes 20, que estudiar cuando tienes 30 y una hija de cinco años. Yo no solo trabajo en televisión, tengo otras entradas en mi vida de las que tengo que estar pendiente ”, explicó.

Jazmín Pinedo regresa a la TV como conductora de “Más espectáculos”

Sin embargo, para la alegría de muchos, Jazmín volvió a la televisión a conducir, y no solo como invitada, sino que ahora cuenta con su propio espacio en el programa “Más espectáculos” junto a ‘Choca’ Mandros.

Jazmín Pinedo se compró un nuevo departamento

Antes de su regreso oficial, la querida ‘Chinita’ estuvo en el programa “En boca de todos” y reveló que ya tenía su propio departamento. “En verdad es un regalo que me di por el Día de la Madre, así que estoy supercontenta”, expresó.

Gino Assereto se mostró contento por Jazmín Pinedo

Gino Assereto, ex de Jazmín, la felicitó por haber logrado sus sueños en una breve entrevista que apareció en el programa. ”Yo siempre he dicho que, para mí, la ‘China’ se merece muchas cosas, y se lo dije hace poco y lo repito ahora. A mí me alegra mucho que a la ‘China’ le vaya bien. Imagínate a quién no le va a alegrar de que a la mamá de tu hija le vaya bien. Es más, la felicité”, comentó el chico reality.