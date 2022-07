Brunella Horna aceptó casarse con Richard Acuña luego de cinco años de relación. La conductora de “América hoy” lució en redes sociales el lujoso anillo de compromiso que el excongresista le entregó durante la pedida de mano, realizada el sábado 16 de julio en compañía de sus amigos y familiares.

La diferencia de edad no impidió que ambos decidieran sellar su amor, ya que ella tiene 26 años y él 37 años. De esta manera, se estaría acercando una boda entre ambas figuras públicas.

Brunella Horna lució emocionada el anillo de compromiso con el que Richard Acuña le propuso matrimonio. Foto: Mario Arévalo/Instagram

¿Cómo fue la pedida de mano de Brunella Horna?

En redes sociales, la influencer dio a conocer con videos y fotos cómo se llevó a cabo la fiesta en donde el hijo de César Acuña le pidió matrimonio.

El evento se realizó de forma privada con la compañía de Kelly Acuña, hermana del político peruano. Mario Arévalo, fotógrafo, mostró detalles de la pedida de mano en sus redes.

“We are engaged, let’s celebrate” (Estamos comprometidos, vamos a celebrar)”, se lee en un cartel de la velada. Del mismo modo, los asistentes no dejaron de publicar instantáneas de las incidencias de la reunión.

¿Cómo conoció Brunella Horna a Richard Acuña?

Tras salir de su relación con Renzo Costa, en febrero del 2017, Brunella Horna fue vinculada con Richard Acuña. Meses después, ambos confirmaron su romance.

Desde ese momento se mostraron juntos en las redes sociales y se convirtieron en una de las parejas más sólidas de la farándula. En agosto del 2021, las dos figuras celebraron su cuarto aniversario en las playas de Máncora, en Piura.

La joven conoció al excongresista en una obra social que se estaba realizando a favor de la población afectada por el fenómeno de El Niño Costero, en 2017.

“Le escribo a César (un primo de Richard) si me podría ayudar contactándome para poder ayudarnos a toda la campaña que habíamos hecho, y de la nada reviso mi celular (y veo) ‘Richard Acuña’”, contó Horna.

Brunella Horna mantiene una buena relación con los hijos de Richard Acuña. Foto: Brunella Horna/Instagram

Brunella Horna y la vez que dijo no tener esperanzas de una boda

Brunella Horna dijo en noviembre del 2021 que ya no tenía planes de matrimonio con Richard Acuña.

“Ya no quiero; ya no me provoca… Ya pasaron cuatro años; ya esperé; ya me aburrí. Estamos bien así”, mencionó en una de las ediciones de “América hoy”.