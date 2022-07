Brunella recuerda los tiempos en que Richard Acuña la pretendía: “Ni siquiera sabía quién era”

Brunella Horna y Richard Acuña anunciaron su compromiso tras cinco años de relación en una amena e íntima reunión la noche del 16 de julio. Así lo dio a conocer la ‘Baby Brune’ a través de sus redes sociales, en las que presumió los momentos más pintorescos de su pedida de mano y su anillo de matrimonio.

A propósito de tal acontecimiento, que ha remecido la farándula local, recordamos la entrevista que Milagros Leiva le hizo a la empresaria para su canal de YouTube en el 2019. En dicha conversación, la modelo reveló pasajes poco conocidos de su vida personal y de su romance con el hijo del político César Acuña.

Al ser consultada sobre los inicios de su relación con Richard Acuña, quien por ese entonces era congresista de la República, la ‘Ojiverde’ emitió una reveladora confesión.

¿Cómo se conocieron Brunella Horna y Richard Acuña?

La figura de televisión inició contando que Richard Acuña le escribió por WhatsApp en el 2017, pero ella no sabía de quién se trataba. “Él me escribió, yo no lo conocía, (me escribió) a mi WhatsApp”, contó la modelo.

“Yo un día estaba en televisión, estaba en vivo, y recibo un mensaje: ‘Hola, soy Richard Acuña’. Yo le digo a mis amigos: ‘Me ha hablado Richard Acuña. ¿Quién es?’. Yo ni siquiera sabía quién era”, agregó Brunella Horna, quien además dio a conocer que el hijo de César Acuña le aconsejó dejar de protagonizar escándalos.

“Me puso: ‘Hola, soy Richard, ya para con los escándalos, flaca’. Yo estaba en una situación crítica. Yo salí del programa, porque yo estaba en vivo, y le respondo: ‘Ja, ja, ja’. No me acuerdo qué más le respondí y comenzamos a conversar. Creo que dos semanas sin vernos y él me invitaba a cenar. Yo tenía algo que hacer, él también. Nunca coincidíamos”, narró la empresaria en otro momento.

Richard Acuña le regaló billetera a Brunella Horna

Tras contar ese pasaje, la conductora de “América hoy” dijo que su primera cita fue en un restaurante, al cual ella fue acompañada por una amiga. Por su parte, Richard llevó a dos amigos.

“Fueron dos primos y yo fui con una amiga. Y yo fui con una billetera de mi ex porque, claro, todas mis carteras y todas mis billeteras eran de mi ex. Él vio mi billetera. Yo puse mi billetera sin pensarlo. Él no dijo nada. En ese momento nos matamos de risa, pero no del tema. La pasamos muy bien, en verdad”, recordó la ‘Baby Brune’.

Poco después, debido a que Brunella tenía una billetera de la marca Renzo Costa, Richard Acuña decidió hacerle un presente.

