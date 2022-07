Brunella Horna se encuentra más feliz que nunca tras anunciar su compromiso con Richard Acuña, quien en una íntima reunión con amigos y familiares, le pidió la mano y propuso matrimonio. El momento fue celebrado por la pareja, quienes compartieron en sus redes sociales instantáneas del romántico momento.

Esta muestra de amor llegó tras 5 años de relación. La pareja fue considerada una de las más sólidas de la farándula y muchos se preguntaban cuándo iban a pasar por el altar.

Boda en camino. La influencer y el político sellaron su amor en evento íntimo donde anunciaron sus planes de casarse. Foto: composición LR / Brunella Horna/Instagram

Brunella Horna se cansó de esperar pedida de mano de Richard Acuña

En noviembre del 2021, Brunella Horna participó de una secuencia de “América hoy”. Allí, le preguntaron sobre cuándo se casaría con el excongresista de Alianza para el progreso.

“¿Es mito o verdad que te mueres de ganas por pasar a la lista de novias del 2022?”, fue la pregunta que le hicieron en el juego de ‘Mito y verdad’.

En la dinámica, reconoció que había perdido las esperanzas de casarse con el empresario trujillano. “ Ya no quiero; ya no me provoca… Ya pasaron cuatro años; ya esperé, ya me aburrí. Estamos bien así ”, expresó la exchica reality.

Lizbeth Cueva, psicóloga del programa, se encontraba en el set y dejó su opinión. “Uno compara, analiza y ve más allá. Hace unos meses ella estaba muy ilusionada en casarse y ahora ya no tiene esa misma actitud. Algo debe estar pasando”, afirmó.

Brunella Horna dijo que su relación estaba de maravilla

Tras el comentario, Brunella salió al frente a defender su relación con Richard Acuña. “De verdad, lo digo de todo corazón, mi relación está espectacular, incluso ahorita me está escribiendo ‘amor, qué linda te ves’. Solo que no estamos pensando en boda, tenemos otros planes”, resaltó.

“ Una cosa es estar con la pareja porque soy feliz y otra cosa es porque estoy resignada ”, sentenció la empresaria.