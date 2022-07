Ale Venturo y Jorge Cuba se reunieron para mostrar su apoyo al ‘Gato’ Cuba: “Alentando a Rodrigo”

¡Una verdadera familia! Cada vez quedan menos dudas de que Jorge Cuba, padre del futbolista Rodrigo Cuba, tiene una ‘nuera’ favorita. Todo indica que Ale Venturo se ha ganado el total apoyo del abogado. El letrado y la empresaria, quienes también celebraron el cumpleaños de ‘Don Gato’, vuelven a dejar en claro el cariño que se tienen.

PUEDES VER Melissa Paredes: Mamá de Rodrigo Cuba se habría quedado con la tenencia de su nieta

Ale Venturo y Jorge Cuba están más unidos que nunca

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jorge Cuba compartió una foto en el que se puede ver junto a Ale Venturo, apoyando a Rodrigo Cuba durante el encuentro que tuvieron Sport Boys y Alianza Lima en el estadio Matute.

El abogado se animó a congelar el momento junto a la actual pareja de su hija en una instantánea, para posteriormente subirlo a sus plataformas. “Alentando a Rodrigo”, es el mensaje que acompañaba la imagen. Ambos estaban muy cerca del futbolista, quien ha retomado su carrera deportiva a pesar de haber sido acusado gravemente por Melissa Paredes.

Ale Venturo y Jorge Cuba comparten tierno momento en redes. Foto: Instagram

Melissa denuncia a ‘Don Gato’ por insultarla

Un caso muy distinto es el de Jorge Cuba y Melissa Paredes. A diferencia de Ale Venturo, la exconductora de “América hoy” ha tenido una relación conflictiva con su exsuegro desde los inicios de su matrimonio con Rodrigo Cuba.

Recientemente, la modelo reveló que había denunciado al abogado por maltratarla: “(Jorge Cuba) le dijo ‘estás loca, eres una mala madre y no vengas a decirme lo que tengo que hacer, eres una mujer loca que no entiende nada’. La denunciante respondió: ‘Porque me quieren quitar a mi hija, no me digan que estoy loca’, y todo eso delante de la criatura”.