“Al fondo hay sitio”: Natalia Salas y Joaquín de Orbegoso, el ‘Gringo Atrasador’, se reencuentran

“Al fondo hay sitio” dejó personajes entrañables que los seguidores de la serie esperan volver a ver. Uno de estos es Mike Miller, interpretado por el actor Joaquín de Orbegoso, quien sorprendió al aparecer en las historias de Instagram que publicó la actriz Natalia Salas el 17 de julio.

‘Andrea’ y ‘Mike Miller’ se reencuentran

La actriz Natalia Salas, quien también fue parte de “AFHS” al encarnar a Andrea, expareja del ‘Niño con Cara de Pez’ Joel González (Erick Elera), se encontró con Joaquín de Orbegoso durante el concierto que brindó el cantautor Gian Marco Zignago para celebrar su aniversario por sus 30 años de carrera artística en el Estadio Nacional.

“El ‘Gringo Atrasador’”, escribió sobre la fotografía de ambos, en la que aparecen abrazados.

La frase alude al apodo que recibió el personaje de Mike Miller, que fue utilizado por Erick Elera para crear el “Rap del Gringo Atrasador”, primera de varias canciones creadas para la serie “Al fondo hay sitio” y en cuyo videoclip también participan Andrés Wiese, Junior Silva y Aaron Picasso.

17.7.2022 | Historia de Natalia Salas junto a Joaquín de Orbegoso. Foto: captura Instagram

¿Natalia Salas volverá a “AFHS”?

La actriz Natalia Salas no oculta su deseo de volver a interpretar a Andrea en la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”, estrenada el pasado 22 de junio.

“Me encantaría. Amaría poder interpretar a Andrea de nuevo después de tanto tiempo. Un personaje que me abrió tantas puertas, que me sirvió tanto, con el que aprendí tanto”, expresó. No obstante, según dijo, los productores de la serie no le han hecho llegar la invitación.