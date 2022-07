Tula Rodríguez hace confesión: “Ahora veo a mi ex, nos hemos encontrado en viajes y todo”

Tula Rodríguez hizo una revelación durante la transmisión en vivo del programa que conduce, “En boca de todos”. La presentadora sorprendió al afirmar que se encuentra con su expareja y, además, indicó que esto no le causa problema alguno, ya que hasta han compartido viajes. Esto ocurrió cuando opinaba en una secuencia con el terapeuta Tomás Angulo.

Tula Rodríguez habla de su expareja

“Honestamente, ahora yo sí veo a mi ex, nos hemos visto, nos hemos encontrado en viajes y todo. Pero, cuando yo estaba casada, no tenía ninguna relación con ningún ex, y él (Javier Carmona) tampoco tenía ninguna relación con una ex”, expresó la exvedette en el magazine de América TV.

Por su parte, el conductor Ricardo Rondón le recomendó a su compañera que libere sus sentimientos y le haga una consulta al doctor Tomás Angulo. No obstante, ella se puso nerviosa y se negó a profundizar más en el tema. “No, no tengo una consulta, solo soy la moderadora”, dijo entre risas.

¿Quién sería ese exnovio de Tula Rodríguez?

Tras las declaraciones de Tula Rodríguez, se difundió que ese exnovio de la conductora sería Gino Barbieri, con quien tuvo una relación amorosa en el 2008.

Recordemos que, en setiembre de 2021, la expareja de Gino Barbieri aseguró que la presentadora de “En boca de todos” lo frecuentaba cuando su esposo Javier Carmona aún estaba vivo.

“Ya desde antes, cuando Tula ha ido a Miami, incluso cuando Javier Carmona estaba vivo, postrado (en su cama), se veía con Gino muy a escondidas”, señaló Laura Pérez en una entrevista para “Magaly TV, la firme”.