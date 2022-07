Paco Bazán reclama a Magaly Medina por entrevista de 2 minutos: ¿Así de rápido?

Paco Bazán llamó la atención de todos al revelar los detalles del supuesto enfrentamiento entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado. Por ello, Magaly Medina lo invitó a su programa para que cuente los pormenores de esta polémica.

Por ello, en la edición del 15 de julio de “Magaly TV, la firme”, el también conductor de ATV se mostró bastante emocionado al hablar sobre la pelea que ha acaparado los titulares de los medios en los últimos días. Sin embargo, no esperó que la entrevista iba a durar menos de cinco minutos.

¿Qué dijo Paco Bazán?

El exfutbolista, durante su conversación con ‘La Urraca’, explicó cómo se habría originado la discusión entre la ‘Foquita’ y el popular ‘Caballito’.

“Se juntaron en un salón, en una oficina, y la peor parte se la llevó Farfán... Hay dos versiones. Una versión que dice que se debe a una separación de Paolo Hurtado, las redes fueron hackeadas, y en unas conversaciones los jugadores de la selección le decían ‘cachudo’ a Jefferson; la otra versión dice que es por una embajadora”, contó en vivo.

Sin embargo, luego de contar estos detalles, no pasaron ni cinco minutos para que Magaly Medina termine la entrevista y despida al exfutbolista, lo que generó su desconcierto: “¿Así de rápido?”, mencionó Bazán con una evidente incomodidad.

Magaly Medina da su versión sobre pelea entre Farfán y Hurtado

La figura de ATV mencionó que en el 2020 se expuso un chat que sería el antecedente de la pelea entre la ‘Foquita’ Farfán y Hurtado.

“Esto tiene un antecedente en el 2020, cuando se viralizaron unos chats, donde se decía que Paolo Hurtado se estaba separando de su esposa porque ella le había hackeado el Instagram y había descubierto conversaciones con otros jugadores de fútbol”, contó.

“También se decía que había otro chat donde estos jugadores, hablaban entre ellos, que a Jefferson Farfán (que en ese tiempo se hizo público lo de Yahaira Plasencia) lo vacilaban de ‘cachudo’. Este chat se hizo viral, lo comentaron por todos lados”, dijo la conductora. Luego, mencionó que dicha expresión molestó al futbolista y, por ello, se generó la enemistad.

Paco Bazán quiere que lo convoquen para “Al fondo hay sitio”

Tras el estreno de “Al fondo hay sitio” se vio la escena del hijo (en la ficción) de Paco Bazán, por ello, aprovechó la ocasión para pedirle a Gigio Aranda (productor de la novena temporada de “AFHS”, que lo llame para interpretar nuevamente a Richard Wilkinson.

“A mí me parecería justo que ese niño crezca con su padre. El padre tiene que estar a su lado, así que Gigio (Aranda), antes que pongan a otro actor pensando que no puedo, mi contrato dice que sí puedo grabar ficción, puedo hacer teatro, telenovelas, películas, cafetines, unipersonales, así que tú me dices cuándo nos presentamos con el Richard Jr. y somos. Si mañana hay que estar en Pachacamac, ahí estamos”, manifestó.